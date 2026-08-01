В Украине по состоянию на 1 августа 2026 продолжают действовать государственные программы поддержки семей с детьми. Размер выплат зависит от возраста ребенка, статуса семьи, ее доходов, а также прожиточных минимумов, установленных в государственном бюджете.

В 2026 году общий прожиточный минимум на одного человека составляет 3 209 грн. Для детей до шести лет он равен 2 817 грн, а для детей от шести до 18 лет — 3 512 грн.

Выплаты на детей с 1 августа 2026

После рождения ребенка государство выплачивает семье единовременную помощь в размере 50 тыс. грн. Получить ее может один из родителей или опекун, с которым ребенок постоянно проживает.

Сейчас смотрят

Кроме того, до достижения ребенком одного года семье может ежемесячно выплачиваться 7 тыс. грн. Если у ребенка инвалидность, размер пособия увеличивается в полтора раза — до 10 500 грн в месяц.

Для женщин, не застрахованых в системе общеобязательного государственного социального страхования, в 2026 году предусмотрена помощь в размере 7 тыс. грн в расчете на месяц.

Обычно ее назначают за период продолжительностью 126 календарных дней – 70 дней до родов и 56 после них. В случае осложненных родов или рождения двух или более детей послеродовой период увеличивается до 70 дней.

Для женщин, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, помощь предоставляется за 180 календарных дней.

В августе 2026 года продолжает действовать программа Пакунок малюка. Родители могут получить набор необходимых вещей для новорожденных или денежную компенсацию.

Размер компенсации составляет 8 451 грн — три прожиточных минимума для детей в возрасте до шести лет. Заявление можно подать в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Родители или законные представители, которые после достижения ребенком одного года вернулись к работе на полный рабочий день, могут оформить помощь по программе єЯсла.

В 2026 году ее размер составляет 8 тыс. грн. в месяц. Для семей, где воспитывается ребенок с инвалидностью, выплата увеличивается до 12 тыс. грн.

Помощь назначают с месяца, следующего после достижения ребенком одного года, и выплачивают до трехлетнего возраста.

Размер пособия одиноким матерям определяют как разницу между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека.

Максимальный размер пособия в 2026 году составляет:

2 817 грн — на ребенка до шести лет;

3 512 грн — на ребенка в возрасте от шести до 18 лет.

Помощь могут выплачивать и на детей старше 18 лет, если они учатся по дневной или дуальной форме, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.

Минимальный гарантированный размер алиментов составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста:

1 408,50 грн — для детей до шести лет;

1 756 грн — для детей от шести до 18 лет.

Максимальный размер алиментов, который может быть взыскан как доля дохода, ограничивается десятью прожиточными минимумами. В 2026 году это 28 170 грн для ребенка до шести лет и 35 120 грн для ребенка в возрасте от шести до 18 лет.

В то же время, конкретную сумму алиментов определяют по договоренности родителей или решению суда.

Попечители и опекуны могут получать пособие в размере 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В 2026 году максимальная сумма составляет:

7 042,50 грн — на ребенка до шести лет;

8 780 грн — на ребенка от шести до 18 лет.

Для ребенка с инвалидностью пособие равно 3,5 прожиточного минимума:

9 859,50 грн — до шести лет;

12 292 грн — от шести до 18 лет.

Если ребенок получает пенсию, алименты, стипендию или другие виды государственной помощи, опекуну выплачивают разницу между положенным размером поддержки и среднемесячной суммой таких поступлений. Социальную помощь, предназначенную непосредственно ребенку с инвалидностью, при этом расчете не учитывают.

Минимальный размер государственной социальной помощи детям с инвалидностью в 2026 году составляет 1 816,50 грн.

Общая сумма может быть больше в зависимости от возраста ребенка, подгруппы инвалидности и права на надбавку по уходу.

Пособие на проживание для детей из внутренне перемещенных лиц в 2026 году составляет 3 тыс. грн в месяц.

Для семей с детьми выплата может предоставляться независимо от дохода родителей.

В 2026 году также продолжает действовать программа Муніципальна няня. Она предусматривает компенсацию расходов на услуги няни для определенных правительством категорий семей.

Размер компенсации зависит от фактического количества часов ухода и почасового размера минимальной зарплаты, но может превышать установленной государством предельной суммы.

Одноразовую подъемную помощь в размере 50 тыс. грн могут получить дети, в частности те, которые вернулись с временно оккупированных территорий, после депортации или принудительного перемещения.

Выплату предоставляют на каждого ребенка отдельно независимо от того, вернулся ли он самостоятельно или в сопровождении взрослых.

В 2026 году продолжает действовать программа Пакунок школяра. Она предусматривает единовременную выплату 5 тыс. грн на каждого ребенка, зачисленную в первый класс в 2026/2027 учебном году.

Помощь может оформить один из родителей или законный представитель. Если в семье два или более первоклассников, выплату назначают на каждого ребенка.

Подать заявление можно через приложение Дія или в письменном виде в сервисном центре Пенсионного фонда. Средства разрешено тратить на канцелярские принадлежности, книги, детскую одежду и обувь.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.