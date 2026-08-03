Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения бывшему государственному секретарю Министерства иностранных дел Александру Банькову, которого НАБУ и САП подозревают в хищении и отмывании более 37 млн грн международной помощи для Украины.

Об этом сообщает Суспільне из зала суда.

ВАКС избрал меру пресечения Александру Банькову: что известно

3 августа Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и отправил Александра Банькова под стражу до 30 сентября.

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Суд определил альтернативу в виде залога в размере 10 млн грн, хотя сторона обвинения просила установить его на уровне 15 млн грн.

Рассмотрение меры пресечения длилось несколько судебных заседаний — 29 и 31 июля. Защита бывшего чиновника настаивала на применении более мягкой меры пресечения и просила уменьшить сумму залога.

В чем обвиняют Александра Банькова

По версии НАБУ и САП, Баньков создал организованную группу вместе с бывшим руководителем своего аппарата Рамизом Рамазановым, основателем общественной организации Центр содействия международному сотрудничеству Владиславом Резниковым и бухгалтером.

Следствие считает, что, не имея права официально возглавлять общественную организацию из-за должности госсекретаря МИД, он фактически контролировал ее деятельность и через меморандум с министерством обеспечил поступление на ее счета международной помощи.

Прокуратура утверждает, что схема состояла из трех эпизодов.

Первый касался пожертвований из Японии. По данным следствия, после поступления более 17,2 млн грн на счета посольства Украины в Японии изменили порядок отчетности, а средства перечислили подконтрольной общественной организации. Два транша по $500 тыс., которые официально предназначались для поддержки ВСУ и гражданского населения, якобы были полностью обналичены.

Второй эпизод связан с грантами американской организации Renew Democracy Initiative (RDI). По версии следствия, в документах существенно завышали стоимость выполненных работ, что позволило легализовать около 8 млн грн из общей суммы грантов в $700 тыс.

Третий эпизод касается отмывания денег. Как утверждает сторона обвинения, деньги выводили через подконтрольную компанию, сеть индивидуальных предпринимателей, фиктивные компании и конвертационные центры.

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