Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группировку во главе с бывшим госсекретарем Министерства иностранных дел, завладевшим пожертвованиями иностранных граждан и доноров в поддержку Украины в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Хищение более 37 млн ​​грн пожертвований

По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников иностранных дипломатических учреждений переводить деньги на банковский счет подконтрольной общественной организации.

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Эти деньги имели юридический статус бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

Однако средства выводились на счета подконтрольных ФЛПов и юридических лиц, а те перебрасывали на конвертационные центры, чтобы вывести наличные деньги. Отмытые деньги участники схемы забирали себе.

Для прикрытия своей незаконной деятельности участники схемы производили фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с ложной информацией.

Следователи установили, что через ОО легализовали более 37 млн ​​грн (ориентировочно $1,28 млн на момент совершения преступления).

Среди подозреваемых:

организатор схемы – бывший государственный секретарь МИД (2020-2024);

бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;

советник эксминистра иностранных дел, руководитель подконтрольной общественной организации;

бухгалтер ОО.

В НАБУ не сообщают имени организатора схемы, однако, по данным СМИ, должность государственного секретаря МИД с июля 2020 по ноябрь 2024 занимал Александр Баньков.

Действия участников незаконной схемы квалифицировали по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества) и ч. 3 ст. 209 (легализацию/отмывание имущества, полученного преступным путем) Уголовного Кодекса Украины

Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельство совершения преступления.

Реакция МИД

В МИД Украины уточнили, что хищение донорских средств удалось разоблачить, в частности, благодаря проведенному в министерстве внутреннему аудиту.

— В МИДе всегда была и есть нулевая терпимость к проявлениям противоправной деятельности — в частности, касающимся коррупционных нарушений. Министерство никогда не покрывало подозреваемых, подчеркнули в МИД.

В частности, в Министерстве иностранных дел был проведен аудит, а Государственная аудиторская служба подтвердила факты возможных злоупотреблений с деньгами, которые собирали на счета в начале полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили восемь человек, причастных к завладению более 150 млн грн. Национальной гвардии Украины.

Источник : НАБУ

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