В ночь на 3 августа российские войска атаковали Украину 181 беспилотником разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили или нейтрализовали 163 вражеских БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 3 августа: что известно

В ночь на 3 августа (с 18:00 2 августа) российские войска атаковали Украину ударными дронами типа Shahed, в том числе реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и имитаторами типа Пародия.

Сейчас смотрят

Запуски осуществлялись из районов Брянска, Курска, Миллерово, Орла и Шаталово в России, а также из временно оккупированной части Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 украинская противовоздушная оборона сбила или приглушила 163 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотника других типов.

При этом зафиксировано попадание 14 ударных дронов в 13 местах.

Еще в двух местах зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

По состоянию на утро атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставалось несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.