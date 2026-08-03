За последние сутки российские войска потеряли ещё 1 390 оккупантов.

Об этом говорится в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 3 августа: сводка Генштаба

личный состав – около 1 450 510 (+1 390) человек;

танков – 12 232 (+1) шт.;

боевых бронированных машин – 25 075 (+5) шт.;

артиллерийских систем – 47 276 (+80) шт.;

РСЗО – 1 996 (+8) шт.;

средств ПВО – 1 533 (+4) шт.;

самолетов – 439 (+0) шт.;

вертолетов – 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 2 112 (+4) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 440 948 (+1 657) шт.;

крылатых ракет – 5 007 (+0) шт.;

кораблей/катеров – 34 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 129 438 (+485) шт.;

специальной техники – 4 492 (+6) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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