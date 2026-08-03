Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 3 августа: ВСУ уничтожили 1 390 оккупантов и 80 артсистем
За последние сутки российские войска потеряли ещё 1 390 оккупантов.
Об этом говорится в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 3 августа: сводка Генштаба
- личный состав – около 1 450 510 (+1 390) человек;
- танков – 12 232 (+1) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 075 (+5) шт.;
- артиллерийских систем – 47 276 (+80) шт.;
- РСЗО – 1 996 (+8) шт.;
- средств ПВО – 1 533 (+4) шт.;
- самолетов – 439 (+0) шт.;
- вертолетов – 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 112 (+4) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 440 948 (+1 657) шт.;
- крылатых ракет – 5 007 (+0) шт.;
- кораблей/катеров – 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 129 438 (+485) шт.;
- специальной техники – 4 492 (+6) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.
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