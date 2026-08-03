За последние сутки российские войска потеряли ещё 1 390 оккупантов.

Об этом говорится в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 3 августа: сводка Генштаба

  • личный состав – около 1 450 510 (+1 390) человек;
  • танков – 12 232 (+1) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 075 (+5) шт.;
  • артиллерийских систем – 47 276 (+80) шт.;
  • РСЗО – 1 996 (+8) шт.;
  • средств ПВО – 1 533 (+4) шт.;
  • самолетов – 439 (+0) шт.;
  • вертолетов – 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 112 (+4) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 440 948 (+1 657) шт.;
  • крылатых ракет – 5 007 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров – 34 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 129 438 (+485) шт.;
  • специальной техники – 4 492 (+6) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
В Белгороде после атаки загорелся университет, где разрабатывали БпЛА
Атака дронів на Росію

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.