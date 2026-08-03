Опендатабот: в Украине стремительно растет количество задолженностей за коммунальные услуги
- В Украине открыли более 108 тыс. новых дел из-за долгов за коммуналку.
- Чаще всего украинцы задолжали за теплоснабжение.
В Украине растет количество долгов за коммунальные услуги. С начала 2026 года открыли более 108 тыс. новых исполнительных производств, а чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение.
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого реестра должников.
Долги за коммунальные услуги в Украине: что известно
По данным Опендатабота, с начала 2026 года в Украине открыли 108 561 новое исполнительное производство из-за задолженности за коммунальные услуги.
Из них 70 206, или 65%, до сих пор остаются открытыми. Именно эти дела составляют около 9% от всех долгов за коммунальные услуги, которые сейчас находятся в Едином реестре должников.
Всего по состоянию на конец июля 2026 года в реестре насчитывается 829 768 долгов за коммуналку.
В то же время в OpenDataBot отмечают, что 62% дел имеют статус завершенных, но это не значит, что долг автоматически погашен. Исполнительное производство могут закрыть из-за невозможности взыскания средств или по другим причинам, предусмотренным законом, но запись о долге остаётся в реестре.
За что и где украинцы задолжали больше всего
Чаще всего новые дела открывают из-за долгов за теплоснабжение — они составляют 43% от всех дел.
Еще 18% приходится на долги за водоснабжение, 12% — за жилищное обслуживание, 11% — за газоснабжение и 9% — за электроснабжение.
Больше всего новых долгов в этом году зафиксировали:
- Харьковская область — 22 171 дело (20%);
- Днепропетровская область — 19 636 (18%);
- Николаевская область — 12 841 (12%).
Больше всего новых исполнительных производств было возбуждено в отношении украинцев в возрасте 46–60 лет — 35%.
Еще 25% приходится на пенсионеров, а 24% — на людей в возрасте 36–45 лет.