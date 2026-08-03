В Україні зростає кількість боргів за комунальні послуги. Від початку 2026 року відкрили понад 108 тис. нових виконавчих проваджень, а найчастіше українці не сплачують за теплопостачання.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного реєстру боржників.

Борги за комунальні послуги в Україні: що відомо

За даними Опендатабот, від початку 2026 року в Україні відкрили 108 561 нове виконавче провадження через заборгованість за комунальні послуги.

Зараз дивляться

Із них 70 206, або 65%, досі залишаються відкритими. Саме ці провадження становлять близько 9% від усіх боргів за комунальні послуги, які нині перебувають у Єдиному реєстрі боржників.

Загалом станом на кінець липня 2026 року в реєстрі нараховується 829 768 боргів за комуналку.

Водночас в Опендатабот наголошують, що 62% проваджень мають статус завершених, однак це не означає автоматичного погашення боргу. Виконавче провадження можуть закрити через неможливість стягнення коштів або з інших передбачених законом причин, але запис про борг залишається у реєстрі.

За що та де українці боргують найбільше

Найчастіше нові провадження відкривають через борги за теплопостачання — вони становлять 43% від усіх справ.

Ще 18% припадає на борги за водопостачання, 12% — за житлове обслуговування, 11% — за газопостачання та 9% — за електропостачання.

Найбільше нових боргів цього року зафіксували:

Харківська область — 22 171 провадження (20%);

Дніпропетровська область — 19 636 (18%);

Миколаївська область — 12 841 (12%).

Найбільшу частку нових виконавчих проваджень відкрили щодо українців віком 46–60 років — 35%.

Ще 25% припадає на пенсіонерів, а 24% — на людей віком 36–45 років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.