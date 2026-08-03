Несмотря на то, что жара в Украине усиливается, а к началу осени еще есть время, международные метеорологические центры обновили долгосрочные расчеты.

Что известно о погоде на сентябрь 2026 года в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Что будет влиять на погоду в сентябре 2026 в Украине

По последним данным сезонных моделей, погода на сентябрь 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы. Но с прогнозом осадков ситуация остается неопределенной, ведь такие показатели гораздо сложнее предусмотреть за несколько месяцев вперед.

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К таким выводам пришли климатологи после анализа обновленных сезонных моделей NOAA, ECMWF и программы Copernicus, которые используются для оценки погодных тенденций в разных регионах мира, в том числе и в Восточной Европе.

По оценкам международных моделей, наиболее вероятным сценарием для Восточной Европы, к которой принадлежит Украина, остается температура воздуха выше средних многолетних показателей.

Это не значит, что весь месяц будет жарким или без дождей. Сезонные модели оценивают общий характер погоды в месяц, а не прогнозируют погодные условия на каждый отдельный день. Именно поэтому даже при более теплом, чем обычно, сентябре возможны кратковременные похолодания, прохождение атмосферных фронтов, дожди и сильный ветер.

Специалисты подчеркивают, что прогноз погоды на сентябрь 2026 года в Украине пока следует воспринимать как вероятную тенденцию, которая будет еще уточняться Укргидрометцентром ближе к началу осени.

Обновление прогноза связано, прежде всего, с изменениями в Тихом океане. После появления новых данных NOAA стало ясно, что этот процесс набирает силы быстрее, чем ожидалось ранее.

Как Эль-Ниньо может повлиять на погоду в Украине

Несмотря на распространенное мнение, Эль-Ниньо не определяет погоду в Европе напрямую. Это климатическое явление возникает из-за аномального потепления поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Поэтому меняется циркуляция атмосферы, а погодные процессы постепенно влияют и на другие регионы мира.

Однако для Европы все гораздо сложнее. На формирование погоды одновременно оказывают влияние температура Атлантического океана, расположение струйного течения, атмосферная циркуляция над Северной Атлантикой и другие естественные процессы.

Именно поэтому даже при активном Эль-Ниньо невозможно утверждать, что погода на сентябрь 2026 года в Украине будет одинаковой в течение всего месяца. Это лишь один из факторов, влияющих на общую тенденцию.

По информации европейской службы Copernicus, температура поверхности океана остается аномально высокой. Это имеет важное значение для формирования погодных процессов, ведь более теплая вода испаряет больше влаги.

В результате атмосфера накапливает больше водяного пара. Если над определенным регионом сложатся благоприятные погодные условия, это может способствовать формированию более интенсивных осадков. Однако сам по себе теплый океан не означает, что дождей станет больше в каждой стране или области.

Именно поэтому сезонные модели пока не могут с высокой точностью спрогнозировать, каким будет количество осадков в разных регионах Украины.

Возможны ли резкие изменения погоды в Украине в сентябре

По прогнозу сезонных моделей, сентябрь в Украине может начаться с теплой или даже летней погоды. Но в течение месяца через регион могут проходить атмосферные фронты, приносящие ливни, грозы и более прохладный воздух. Из-за этого периоды почти летнего зноя могут довольно быстро сменяться ощутимым снижением температуры.

В начале осени земля еще сохраняет значительный запас тепла, накопленный за лето и постепенно отдает его в атмосферу. Именно этот процесс помогает дольше удерживать теплую погоду, даже несмотря на сокращение светового дня.

Одновременно с увеличением разницы между дневной и ночной температурой растет вероятность образования утренних туманов, являющихся характерным признаком сентября.

Несмотря на общую тенденцию к более теплой погоде, международные модели не исключают кратковременные похолодания.

В течение сентября в Восточную Европу могут поступать более холодные воздушные массы, которые будут временно снижать температуру. Также не исключено прохождение атмосферных фронтов с дождями и порывистым ветром.

Погода на сентябрь 2026 года в Украине еще будет уточняться в течение августа, когда международные метеорологические центры опубликуют новые результаты сезонных расчетов.

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