Рустем Умеров стал новым руководителем Службы внешней разведки Украины.

Обновлено в 14:16. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания послов Украины. Затем соответствующий указ №695/2026 появился на сайте Офиса президента.

Зеленский о назначении Умерова руководителем СВР

– Чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами одновременно: и дипломатией, и обороной, и процессом переговоров с США и другими определенными партнерами, а также переговорами по окончанию войны, – сказал он.

По словам президента, Умеров будет в дальнейшем координировать работу в формате Drone Deal.

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Зеленский попросил страны, которые вовлечены в этот процесс или заинтересованы принять участие, поддержать деятельность Умерова на должности руководителя Службы внешней разведки Украины.

Президент считает, что на уровне посольств нужно четкое взаимодействие с правительствами государств-партнеров.

По мнению Зеленского, они должны понимать, какой вклад Украина может внести в укрепление их обороны, разведывательных возможностей, охраны границ и устойчивости критической инфраструктуры.

Кроме того, указом №694/2026 Зеленский назначил Игоря Клименко на должность секретаря СНБО.

Источник : Укрінформ, Суспільне

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