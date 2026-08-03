Рустем Умєров став новим керівником Служби зовнішньої розвідки України.

Оновлено о 14:16. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради послів України. Згодом відповідний указ №695/2026 з’явився на сайті Офісу президента.

Зеленський про призначення Умєрова керівником СЗР

– Щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно: і дипломатією, і обороною, і процесом перемовин зі США, й іншими визначеними партнерами, а також перемовами щодо закінчення війни, — сказав він.

За словами президента, Умєров надалі координуватиме роботу в форматі Drone Deal.

Зараз дивляться

Зеленський попросив країни, які залучені до цього процесу або зацікавлені взяти участь, підтримати діяльність Умєрова на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України.

Президент вважає, що на рівні посольств потрібна чітка взаємодія з урядами держав-партнерів.

На думку Зеленського, вони мають розуміти, який внесок Україна може зробити у зміцнення їхньої оборони, розвідувальних спроможностей, охорони кордонів та стійкості критичної інфраструктури.

Крім цього, указом №694/2026 Зеленський призначив Ігоря Клименка на посаду секретаря РНБО.

Джерело : Укрінформ, Суспільне

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