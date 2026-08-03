После ночной атаки дронов 3 августа в Белгороде загорелось здание Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) имени В. Г. Шухова, где, по открытым данным, разрабатывали и тестировали беспилотные системы.

Об этом сообщают российское издание Пепел Белгород, Telegram-канал ASTRA и Exilenova+.

Атака на Белгород 3 августа: что известно

По данным российских СМИ, в университете разрабатывали автоматизированную систему управления беспилотными летательными аппаратами на базе российского микропроцессора Миландр.

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В официальных материалах вуза утверждалось, что эта разработка имела гражданское назначение и могла использоваться для мониторинга линий электропередач, теплотрасс и проведения аэрофотосъемки.

Но, по словам местных жителей, в учебном заведении собирали и тестировали дроны.

Также отмечается, что летом 2026 года университет объявил набор школьников на летние учебные смены по курсу проектирования беспилотных авиационных систем.

На момент публикации официальные власти Белгородской области не сообщали о последствиях удара именно по университету.

В течение ночи региональный оперативный штаб несколько раз предупреждал об угрозе атак беспилотников.

Напомним, что в ночь на 2 августа украинские Силы обороны атаковали ряд военных объектов в России. По данным Генштаба ВСУ, под ударами оказались Саратовский НПЗ и военный аэродром Энгельс-2, где после попаданий возникли пожары.

Кроме того, была поражена нефтебаза Людиновска в Калужской области, место хранения и запуска ударных БПЛА в Брянской области, а также, по данным мониторинговых каналов, загорелся склад Wildberries в Самарской области.

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