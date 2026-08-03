Упродовж минулої доби російські війська втратили ще 1 390 окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 3 серпня: зведення Генштабу

особового складу – близько 1 450 510 (+1 390) осіб;

танків – 12 232 (+1) од;

бойових броньованих машин – 25 075 (+5) од;

артилерійських систем – 47 276 (+80) од;

РСЗВ – 1 996 (+8) од;

засобів ППО – 1 533 (+4) од;

літаків – 439 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 112 (+4) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 440 948 (+1 657) од;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од;

кораблів/катерів – 34 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 129 438 (+485) од;

спеціальної техніки – 4 492 (+6) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 622-гу добу.

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