Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 3 серпня: ЗСУ знищили 1 390 окупантів та 80 артсистем
Упродовж минулої доби російські війська втратили ще 1 390 окупантів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 3 серпня: зведення Генштабу
- особового складу – близько 1 450 510 (+1 390) осіб;
- танків – 12 232 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 25 075 (+5) од;
- артилерійських систем – 47 276 (+80) од;
- РСЗВ – 1 996 (+8) од;
- засобів ППО – 1 533 (+4) од;
- літаків – 439 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 112 (+4) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 440 948 (+1 657) од;
- крилатих ракет – 5 007 (+0) од;
- кораблів/катерів – 34 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 129 438 (+485) од;
- спеціальної техніки – 4 492 (+6) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 622-гу добу.
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