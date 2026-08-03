Упродовж минулої доби російські війська втратили ще 1 390 окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 3 серпня: зведення Генштабу

  • особового складу – близько 1 450 510 (+1 390) осіб;
  • танків – 12 232 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 25 075 (+5) од;
  • артилерійських систем – 47 276 (+80) од;
  • РСЗВ – 1 996 (+8) од;
  • засобів ППО – 1 533 (+4) од;
  • літаків – 439 (+0) од;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 112 (+4) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 440 948 (+1 657) од;
  • крилатих ракет – 5 007 (+0) од;
  • кораблів/катерів – 34 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 129 438 (+485) од;
  • спеціальної техніки – 4 492 (+6) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 622-гу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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