Защита от баллистики: Зеленский призвал дипломатов продвигать проект Фрея
- Президент Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов сделать отечественный антибаллистический проект Фрея приоритетом и вывести его на новый международный уровень.
- На фоне роста глобальной баллистической угрозы эта инициатива может стать общей системой интегрированной защиты для всей Европы.
Украинский антибаллистический проект Фрея должен выйти на новый международный уровень.
Об этом на совещании украинских послов в Киеве сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский об антибаллистическом проекте Фрея
Президент подчеркнул, что дипломатам следует сделать Фрею своим приоритетом, чтобы уже сейчас подробно прорабатывать этот современный и перспективный для страны антибаллистический проект.
Зеленский отметил, что все антибаллистические инициативы важны, а Фрея способна весомо дополнить и укрепить способности Украины.
Он также объяснил, что полномасштабная война России против Украины и иранская тактика ведения боевых действий показали потенциальным агрессорам по всему миру вред от применения баллистики.
В этой связи президент отметил неизбежный рост баллистической угрозы в мире, что требует соответствующего усиления противобаллистической защиты.
По его словам, украинская Фрея может превратиться в общую европейскую систему интегрированной защиты.
Соответствующие договоренности уже достигнуты с 10 странами – участницами антибаллистической коалиции (Украиной, Данией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Испанией, Швецией и Великобританией), а также с 12 компаниями-производителями.
Президент добавил, что коалиция ждет новых партнеров для дальнейшего укрепления безопасности Европы.