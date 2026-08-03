Украинский антибаллистический проект Фрея должен выйти на новый международный уровень.

Об этом на совещании украинских послов в Киеве сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об антибаллистическом проекте Фрея

Президент подчеркнул, что дипломатам следует сделать Фрею своим приоритетом, чтобы уже сейчас подробно прорабатывать этот современный и перспективный для страны антибаллистический проект.

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Зеленский отметил, что все антибаллистические инициативы важны, а Фрея способна весомо дополнить и укрепить способности Украины.

Он также объяснил, что полномасштабная война России против Украины и иранская тактика ведения боевых действий показали потенциальным агрессорам по всему миру вред от применения баллистики.

В этой связи президент отметил неизбежный рост баллистической угрозы в мире, что требует соответствующего усиления противобаллистической защиты.

По его словам, украинская Фрея может превратиться в общую европейскую систему интегрированной защиты.

Соответствующие договоренности уже достигнуты с 10 странами – участницами антибаллистической коалиции (Украиной, Данией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Испанией, Швецией и Великобританией), а также с 12 компаниями-производителями.

Президент добавил, что коалиция ждет новых партнеров для дальнейшего укрепления безопасности Европы.

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