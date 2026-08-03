Український антибалістичний проєкт Фрея має вийти на новий міжнародний рівень.

Про це під час наради українських послів у Києві повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про антибалістичний проєкт Фрея

Президент наголосив, що дипломатам варто зробити Фрею своїм пріоритетом, щоб вже зараз детально опрацьовувати цей сучасний та перспективний для країни антибалістичний проєкт.

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Зеленський зауважив, що всі антибалістичні ініціативи є важливими, а Фрея здатна вагомо доповнити та зміцнити спроможності України.

Він також пояснив, що повномасштабна війна Росії проти України та іранська тактика ведення бойових дій показали потенційним агресорам у всьому світі шкоду від застосування балістики.

У зв’язку з цим президент наголосив на неминучому зростанні балістичної загрози у світі, що вимагає відповідного посилення протибалістичного захисту.

За його словами, українська Фрея може перетворитися на спільну європейську систему інтегрованого захисту.

Наразі відповідні домовленості вже досягнуто з 10 країнами – учасницями антибалістичної коаліції (Україною, Данією, Францією, Німеччиною, Італією, Нідерландами, Норвегією, Іспанією, Швецією та Великою Британією), а також із 12 компаніями-виробниками.

Президент додав, що коаліція чекає на нових партнерів для подальшого зміцнення безпеки Європи.

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