Одним из важных направлений работы для украинских послов должна стать подготовка к зиме. Речь идет о поиске необходимых систем или ракет для противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совещании с послами в Киеве.

Зеленский о работе послов по ПВО Украины

– В этом году зима тоже очевиден приоритет. В отношениях с партнерами для Украины сейчас мы не можем на 100% спрогнозировать, когда заработают все дипломатические усилия, дальнобойные усилия Украины, наши мидлстрайки, – сказал он.

По словам Зеленского, санкции партнеров достигнут именно того уровня давления, чтобы у Российской Федерации не осталось иной альтернативы, кроме мира.

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Президент утверждает, что украинская сторона будет прилагать усилия, чтобы это произошло до зимы. Однако он подчеркнул, что Россия хочет затягивать войну.

Помимо этого, Зеленский подчеркнул, что приоритетами подготовки на эту зиму являются ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, AMP-T, Nasams и других.

По мнению президента, все необходимое оружие для украинской авиации – это то, что нужно для защиты.

Зеленский добавил, что каждый украинский посол должен понимать, какие трансформаторы и у кого искать.

По его словам, также они должны ориентироваться в договоренностях по импорту, объему газа, трансграничным решениям, которые могут поддержать Украину.

В то же время каждый посол Украины должен знать, сколько ракет для ПВО есть в стране и как сделать так, чтобы это вооружение оставалось не где-то на складах, а поступило в пусковые установки в Украине.

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