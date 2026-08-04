У середу, 5 серпня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 5 серпня: що відомо

– Завтра, у середу, застосування заходів обмеження не планується, – зазначається у повідомленні.

Українців просять споживати електроенергію раціонально. Використання потужних електроприладів варто перенести на інший день.

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Нагадаємо, споживання електроенергії в Україні зростає через спеку. У вівторок станом на 9:30 ранку воно було на 1,9% вищим, ніж в цей же час у понеділок, 3 серпня.

Через підвищення температури споживачі активно використовують кондиціонери.

Внаслідок ворожих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури сьогодні вранці були нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Аварійно-відновлювальні роботи здійснювалися скрізь, де дозволяла безпекова ситуація.

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