У липні 2026 року російська армія посилила повітряний терор уздовж лінії бойового зіткнення, застосувавши рекордну за час повномасштабної війни кількість керованих авіабомб. Минулого місяця на фронті зберігалася висока інтенсивність бойових дій.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог посилив повітряний терор у липні

Упродовж липня російські війська застосували понад 8 300 авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції.

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У Генштабі зазначили, що це найбільший показник за весь час повномасштабної війни. Для порівняння, у червні російська авіація скинула 8 266 КАБів.

У липні на фронті зберігалася висока інтенсивність бойових дій.

Загалом протягом місяця Генштаб зафіксував 7 922 бойових зіткнення. У середньому щодоби відбувалося понад 250 боїв. Для порівняння, у червні було зафіксовано 7 316 бойових зіткнень.

За липень російські війська здійснили майже 97 000 обстрілів, зокрема понад 1 300 — із РСЗВ.

Нагадаємо, протягом минулого тижня російські війська запустили по Україні близько 1,9 тис. дронів, майже 1,6 тис. авіабомб і 144 ракети різних типів, зокрема балістичні.

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