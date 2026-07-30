Совет Европейского Союза согласовал изменения в План Украины, которые позволят привлечь в 2026 году дополнительные €8,3 млрд финансирования в рамках механизма Ukraine Support Loan в поддержку Украины.

Совет ЕС утвердил обновленный план реформ Украины

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram, План Украины является основой реформ, направленных на укрепление верховенства права, усовершенствование государственного управления, противодействие коррупции и развитие современной и устойчивой экономики на пути к членству в Европейском Союзе.

В Совете ЕС уточнили, что принятые изменения касаются Механизма поддержки Украины и связанного с ним Плана Украины. Документ определяет перечень реформ, выполнение которых является условием получения средств.

Сейчас смотрят

Обновленный план предусматривает дополнительные шаги в области верховенства права и борьбы с коррупцией. Изменения учитывают €8,3 млрд финансирования на 2026 год в рамках займа, который Европарламент и Совет ЕС согласовали в феврале.

Механизм поддержки Украины вступил в силу 1 марта 2024 года. Он предусматривает более €50 млрд грантов и ссуд на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины в 2024–2027 годах.

С начала действия механизма Украина уже получила €6 млрд переходного финансирования, €1,89 млрд предыдущего финансирования, а также семь траншей на общую сумму около €21,6 млрд.

Корецкий поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос, Еврокомиссию и страны ЕС за поддержку Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.