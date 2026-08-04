Україна планує відкрити два кластери у переговорах про вступ до Європейського Союзу в цьому році. Також українська сторона готується до відкриття ще чотирьох кластерів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим, профільними заступниками керівника Офісу президента Сергієм Кислицею та Ігорем Жовквою.

Зеленський про напрямки роботи України з ЄС

– З нашої сторони все зроблено, щоб рішення було позитивним. Домовилися про три пріоритети, які надалі повинні бути реалізовані, – заявив Зеленський.

За його словами, Україна працює саме на повноцінний вступ в Європейський Союз. Президент стверджує, що це питання розглядають не тільки як політичне або економічне завдання, а й безпекове.

Зараз дивляться

На думку Зеленського, зі вступом України в ЄС припиниться геополітична невизначеність, якою Росія користувалася протягом кількох десятиліть, щоб сіяти дестабілізацію.

Водночас після членства України ЄС здобуде необхідні безпекові спроможності, щоб посилити європейський компонент євроатлантичної спільноти, вважає президент.

По-друге, Україна вже зараз має використовувати максимально всі можливості секторальної інтеграції в ЄС.

Як стверджує Зеленський, Україна має сприйматися всіма європейцями як невіддільна частина звичних європейських процесів. Він вважає, що це має підштовхувати український політичний рух,рішення лідерів та країн.

По-третє, необхідно будувати відносини на всіх рівнях, щоб Україна отримала необхідні пакети тарішення на підтримку стійкості на цю зиму.

– Відносини з Брюсселем і європейськими інституціями, столицями та громадами в країнах Європи мають бути практичними – про те, що справді може підтримати захист життя в Україні. Розраховую на результати. Слава Україні, – резюмував президент.

Фото : Офіс президента

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