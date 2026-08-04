Служба безопасности Украины предупредила об активизации российских спецслужб, пытающихся убивать украинских военных с помощью так называемых медовых ловушек.

СБУ о “медовых ловушках”: РФ готовит покушения на военных

По данным военной контрразведки СБУ, россияне организуют онлайн-знакомства и фиктивные свидания, чтобы заманить военнослужащих Сил обороны в заранее подготовленные места покушения.

Только с начала 2026 года СБУ удалось предотвратить более 50 таких случаев.

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Для поиска потенциальных жертв российские спецслужбы преимущественно используют сайты знакомств и тематические чаты в мессенджерах. Вражеские агенты создают фейковые аккаунты, общаются с украинскими военными и предлагают им романтические или близкие отношения.

Затем мужчинам назначают встречи в определенных местах, где россияне планируют их убить. Чаще всего для этого используют самодельные взрывные устройства, предварительно устанавливаемые на месте запланированного теракта.

Кроме того, российские спецслужбы применяют смертельно опасные яды из наркотических, психотропных и других химических веществ.

В частности, в марте 2025 года в Харьковской области задержали агентку ФСБ, которая под видом волонтерской помощи передала военнослужащему ВСУ продукты и лекарства с примесями яда.

В другом случае российский агент послала украинскому военному бутылку с напитком, к которому добавила смертельную дозу метадона. Затем она предложила мужчине выпить напиток во время онлайн-свидания через видеосвязь.

Сотрудники СБУ вовремя перехватили посылку. Проведенная экспертиза подтвердила наличие в бутылке ядовитых веществ, которые могли привести к смерти человека.

Еще одно покушение произошло в январе 2026 года в Запорожье. Тогда военная контрразведка СБУ задержала агента-киллера ФСБ, который пытался убить украинского военного ножом.

По материалам следствия, российские спецслужбы заманили защитника в промышленную зону города, предложив ему встречу с девушкой с сайта знакомств.

Однако вместо нее на место пришел мужчина в балаклаве. Он напал на военного со спины и нанес ему шесть ножевых ранений в шею, грудь, живот и правую ногу.

Правоохранители задержали нападающего, а также установили женщину, которая по заданию ФСБ общалась с потерпевшим из фейкового аккаунта и выманила его на место запланированного убийства.

Расследования этих и других случаев продолжаются по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене, умышленном убийстве и террористическом акте.

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В СБУ призвали украинцев, в частности военнослужащих Сил обороны, быть внимательными во время общения в интернете и не соглашаться на подозрительные предложения от незнакомцев.

О подозрительных лицах и предметах, попытках вербовки, деятельности российских спецслужб, а также использованных ими страницах в соцсетях и интернете призывают сообщать Службе безопасности Украины.

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