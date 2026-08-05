Служба безпеки України за сприяння Національної поліції та у взаємодії з правоохоронними органами Болгарії припинила діяльність транснаціонального каналу контрабанди важких психотропних речовин до України та країн ЄС.

СБУ разом з правоохоронцями Болгарії викрила міжнародну мережу з виробництва та збуту психотропів

У межах міжнародної спецоперації на території Болгарії затримали ймовірного організатора наркотрафіку. За даними слідства, він координував роботу 14 підпільних лабораторій, у яких виготовляли альфа-PVP, мефедрон, амфетамін і прекурсори.

Вийти на наркоугруповання правоохоронцям вдалося під час контррозвідувальних заходів СБУ. У поле зору спецслужби потрапив мешканець Київської області з прокремлівськими поглядами.

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Згодом було встановлено його ймовірну причетність до масштабного постачання прекурсорів і функціонування мережі нарколабораторій в Україні та ЄС.

За матеріалами провадження, потужності лише одного підпільного цеху дозволяли щомісяця виготовляти понад 50 кг особливо небезпечних речовин орієнтовною вартістю більш як 2 млн грн.

Перебуваючи в одному з курортних міст Болгарії, організатор, за версією слідства, залучив до незаконної діяльності щонайменше 30 осіб, яких розподілив між Україною та країнами Євросоюзу.

Учасники угруповання створили розгалужену мережу підпільних лабораторій. Виготовлені там психотропи реалізовували через десятки дилерів, які працювали на злочинну організацію.

Для нелегального ввезення прекурсорів в Україну фігуранти використовували приватних перевізників і водіїв логістичних компаній. Заборонені речовини маскували під автохімію та передавали водіям міжнародних рейсів як нібито звичайні комерційні вантажі.

Після доставки в Україну прекурсори направляли до підпільних цехів, де з них виготовляли психотропні речовини для подальшого продажу. Аналогічну схему використовували й для оптових поставок у країнах ЄС.

Під час спецоперації, крім імовірного організатора, правоохоронці затримали ще шістьох учасників угруповання у Київській та Чернівецькій областях.

Під час обшуків вилучили майже 150 кілограмів прекурсорів, обладнання для виготовлення та фасування психотропів, а також мобільні телефони, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 305 — пособництво у контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, вчинене організованою групою чи в особливо великих розмірах;

ч. 1, 2, 3 ст. 307 — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їхніх аналогів;

ч. 2, 3 ст. 311 — незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут прекурсорів, вчинені організованою групою чи в особливо великих розмірах.

Крім того, дії учасників угруповання планують додатково кваліфікувати за ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу України — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Наразі вирішується питання про екстрадицію ймовірного організатора угруповання до України. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Міжнародне розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до діяльності наркомережі.

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