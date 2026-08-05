Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 5 августа 2026 года — ситуация на фронте
С начала прошлых суток произошло 216 боевых столкновений.
Противник нанёс один ракетный удар с использованием двух ракет, совершил 68 авиаударов, сбросил 213 управляемых авиабомб.
Кроме того, он задействовал для атак 6 428 дронов-камикадзе и 2 294 раза обстрелял населённые пункты и позиции наших войск.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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