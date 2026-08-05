С начала прошлых суток произошло 216 боевых столкновений.

Противник нанёс один ракетный удар с использованием двух ракет, совершил 68 авиаударов, сбросил 213 управляемых авиабомб.

Кроме того, он задействовал для атак 6 428 дронов-камикадзе и 2 294 раза обстрелял населённые пункты и позиции наших войск.

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Источник : Генштаб ВСУ

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