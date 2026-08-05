Від початку минулої доби відбулося 216 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснив 68 авіаційних ударів, скинув 213 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 6 428 дронів-камікадзе та здійснив 2 294 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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