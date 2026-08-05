Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 5 серпня 2026 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 216 бойових зіткнень.
Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснив 68 авіаційних ударів, скинув 213 керованих авіабомб.
Крім того, залучив для ураження 6 428 дронів-камікадзе та здійснив 2 294 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
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Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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