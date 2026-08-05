Северная Корея приступила к развертыванию своего ракетного подразделения на территории Воронежской области РФ. По оценкам украинской военной разведки, речь идет о подготовке к использованию баллистических ракет для ударов по Украине.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Россия разворачивает ракетное подразделение КНДР

По его словам, в Воронежской области около 90 военнослужащих из КНДР должны войти в состав 112-й ракетной бригады РФ. Прогнозируется, что Россия может получить до 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок.

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Как отмечает Черняк, Пхеньян уже передал Москве новую партию из 40 ракет типа KN-23 и KN-24 вместе с персоналом. Окончательные параметры их развертывания и использования РФ и КНДР согласуют в ходе переговоров в следующем месяце.

В ГУР напомнили, что Россия применяет северокорейские баллистические ракеты против Украины с конца 2023 года. На прошлой неделе оккупанты впервые с августа прошлого года использовали две новые ракеты с последней поставки. По данным украинской разведки, одна из них попала в жилой дом в селе Радушное на Днепропетровщине, в результате чего погибли по меньшей мере пять членов одной семьи.

По оценкам украинской стороны, всего с конца 2023 года КНДР передала России около 150 ракет KN-23 и KN-24. Эти ракеты имеют большую дальность полета и более мощную боевую часть, чем Искандеры, однако уступают им по точности.

В то же время, военные эксперты предостерегают, что даже менее точные северокорейские ракеты представляют серьезную угрозу для Украины.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики аналитического центра в Филадельфии Роб Ли подчеркнул, что увеличение количества баллистических целей еще больше нагрузит украинскую систему противовоздушной обороны, особенно накануне зимы.

По словам Черняка, в Курской области РФ в настоящее время находятся около 9,5 тыс. военнослужащих из Северной Кореи.

Они пока не принимают непосредственного участия в боевых действиях против Украины, однако военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна продолжает усиливаться после заключения между странами договора о взаимной обороне в 2024 году.

Источник : Reuters

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