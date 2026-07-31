Удалось найти воронку от падения второй северокорейской баллистической ракеты KN-23, которую российские войска применили во время массированного обстрела Украины в ночь на 30 июля.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, опубликовав соответствующие фотографии с места.

Падение второй ракеты KN-23, которую РФ использовала для обстрела

По словам Власюка, первая ракета этого типа попала в частный дом в Радушном вблизи Кривого Рога в Днепропетровской области.

Тогда в результате ракетного удара погибли шесть человек, среди них – трое детей, а пятеро несовершеннолетних до сих пор числятся пропавшими без вести.

Сейчас смотрят

Как утверждает Власюк, вторая северокорейская баллистическая ракета KN-23 разорвалась в поле.

– Между этими попаданиями 3,5 км. Никаких возможных целей нет в радиусе 5 км. Такая точность, – сказал он.

Как отметил уполномоченный президента, KN-23 – это практически полный аналог российской ракеты Искандер. Однако они имеют некоторые одинаковые компоненты, в частности, западные.

– Один из примеров зависимости РФ от военной помощи Северной Кореи. Северокорейские ракеты убивают гражданских украинцев так же, как российские. И ответственность за это должны нести все, кто обеспечивает военное партнерство между Москвой и Пхеньяном, и поступление критических компонентов для ВПК, – считает он.

В ночь на 30 июля в Радушном российская ракета попала в дом многодетной семьи. По информации Днепропетровской ОВА, погибли шесть человек, среди которых – трое детей.

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применила баллистическую ракету производства КНДР для удара по Радушному.

Вскоре Зеленский, комментируя гибель многодетной семьи, подчеркнул, что такие преступления РФ должны видеть в Пентагоне. Он обратился к международным партнерам с призывом ускорить передачу Украине ракет для систем противовоздушной обороны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.