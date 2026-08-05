Північна Корея розпочала розгортання свого ракетного підрозділу на території Воронезької області РФ. За оцінками української військової розвідки, йдеться про підготовку до використання балістичних ракет для ударів по Україні.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Росія розгортає ракетний підрозділ КНДР

За його словами, у Воронезькій області близько 90 військовослужбовців із КНДР мають увійти до складу 112 ракетної бригади РФ. Прогнозується, що Росія може отримати до 120 північнокорейських балістичних ракет і шість пускових установок.

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Як зазначає Черняк, Пхеньян уже передав Москві нову партію із 40 ракет типів KN-23 та KN-24 разом із персоналом. Остаточні параметри їхнього розгортання та використання РФ та КНДР узгодять під час переговорів наступного місяця.

У ГУР нагадали, що Росія застосовує північнокорейські балістичні ракети проти України з кінця 2023 року. Минулого тижня окупанти вперше з серпня минулого року використали дві нові ракети з останньої поставки. За даними української розвідки, одна з них влучила у житловий будинок у селі Радушне на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули щонайменше п’ятеро членів однієї родини.

За оцінками української сторони, загалом із кінця 2023 року КНДР передала Росії близько 150 ракет KN-23 та KN-24. Ці ракети мають більшу дальність польоту й потужнішу бойову частину, ніж Іскандери, однак поступаються їм за точністю.

Водночас військові експерти застерігають, що навіть менш точні північнокорейські ракети становлять серйозну загрозу для України.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики аналітичного центру у Філадельфії Роб Лі наголосив, що збільшення кількості балістичних цілей ще більше навантажить українську систему протиповітряної оборони, особливо напередодні зими.

За словами Черняка, у Курській області РФ наразі перебувають близько 9,5 тис. військовослужбовців із Північної Кореї.

Вони поки не беруть безпосередньої участі у бойових діях проти України, однак військове співробітництво Москви та Пхеньяна продовжує посилюватися після укладення між країнами договору про взаємну оборону у 2024 році.

Джерело : Reuters

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