Россия в разы увеличила точность северокорейской ракеты КН-23 — Буданов

КНДР продолжает передавать России как вооружение, так и военный персонал.

Об этом в интервью War Zone сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

КНДР передает РФ ракеты КН-23

Среди переданного оружия — баллистические ракеты КН-23, которые вначале использовались с большим отклонением, но сейчас значительно повысили точность благодаря совместной работе северокорейских и российских инженеров.

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Также, по словам Буданова, стороны занимаются модернизацией дальнобойного ракетного вооружения класса воздух-воздух и сотрудничают в сфере военно-морских технологий, включая разработку носителей баллистических ракет для подводных лодок.

– У северокорейцев были огромные проблемы с носителями этих ракет КН-23 и стрельбой из морского компонента. И россияне им в этом помогают, – объяснил начальник ГУР.

Он добавил, что также продолжаются большие поставки артиллерии из Северной Кореи.

Речь идет о 122-мм гаубице Д-74, 107-мм пехотных РСЗО, 240-мм реактивных системах залпового огня, 170-мм самоходных артиллерийских орудиях M1989, а также 120 орудиях Коксан.

– Это обидно для нас, потому что это артиллерия для стрельбы на большие расстояния, – подчеркнул Буданов.

По данным украинской разведки, в Курской области находится около 11 тысяч северокорейских военных.

Кроме того, после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР стороны договорились об отправке в Россию северокорейских трудовых мигрантов, которые должны заменить центральноазиатских рабочих, воспринятых российскими спецслужбами как потенциально уязвимых для вербовки.

Как отметил Буданов, некоторые из этих мигрантов, вероятно, подпишут контракты с российским Минобороны.

Формально они станут российскими солдатами, хотя будут гражданами Северной Кореи.

Напомним, Буданов также заявил, что Россия передаст Северной Корее технологии и опыт по изготовлению дронов-камикадзе типа Shahed, регулярно используемых для атак на Украину.

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