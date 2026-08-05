США, Іран та Оман наближаються до тимчасової угоди про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

За даними джерел видання Аxios, Вашингтон може оголосити про домовленість уже в середу.

США можуть оголосити про угоду щодо Ормузької протоки

Очікується, що угода щодо відкриття Ормузької протоки стане кроком до відновлення перемир’я між США та Іраном, а також створить умови для поновлення переговорів щодо іранської ядерної програми.

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Як зазначає Axios, президент США Дональд Трамп вирішив відкласти масштабну військову операцію проти Ірану, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню. Водночас у разі провалу переговорів Білий дім не виключає повернення до силового сценарію.

За даними джерел, сторони обговорюють 60-денну тимчасову угоду між Оманом та Іраном, термін дії якої може бути продовжений.

Документ передбачає:

вхід суден до Перської затоки через північний маршрут в іранських територіальних водах;

вихід із затоки через південний маршрут у водах Оману за погодженням з Іраном;

відсутність будь-яких мит чи зборів протягом дії домовленостей;

розмінування центральної частини Ормузької протоки протягом 30 днів.

Після очищення центральний морський коридор планують використовувати для двостороннього судноплавства вже в межах майбутньої постійної угоди між Іраном та Оманом.

За інформацією видання, домовленість також передбачає розширення контролю Ірану над судноплавством у протоці порівняно з довоєнним періодом.

Окрім Оману та США, у посередницьких зусиллях брали участь Катар, Пакистан та Саудівська Аравія.

Останніми днями відбулося кілька телефонних розмов між спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та главою МЗС Оману Бадром аль-Бусаїді.

Співрозмовники видання стверджують, що Арагчі погодився з принциповими умовами ще на вихідних, після чого документ мав отримати остаточне схвалення верховного керівництва Ірану. За словами американського посадовця та одного з регіональних джерел, цей процес завершився у вівторок.

Що заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що Ормузька протока незабаром знову буде відкрита для судноплавства.

За його словами, це станеться або після успішного завершення переговорів, або внаслідок військової операції США.

За словами Трампа, Вашингтон уже підготував масштабний план ударів по Ірану, однак Тегеран нібито звернувся із проханням про переговори.

Крім того, американський президент повторив свою позицію щодо іранської ядерної програми, заявивши, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. Він також попередив, що у разі невиконання домовленостей Сполучені Штати можуть завдати нових потужних ударів по країні.

Нагадаємо, 20 червня Іран оголосив, що закриває Ормузьку протоку для судноплавства через порушення угоди зі США.

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