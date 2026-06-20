У суботу, 20 червня, військове командування Ірану оголосило про чергове закриття Ормузької протоки, звинувативши США у порушенні домовленостей про припинення бойових дій.

Про це, зокрема, повідомляють іранські інформаційні агентства Mehr та Tasnim, а також американський телеканал CNN.

Іран оголосив про закриття Ормузької протоки

У офіційній заяві іранського Центрального штабу Хатам аль-Анбія йдеться, що закриття протоки відбувається у відповідь на “явне порушення США своїх зобов’язань” щодо першого пункту меморандуму про завершення війни.

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Крім того, в Тегерані назвали закриття протоки для судноплавства відповіддю на удари Ізраїлю по Лівану.

— Цей перший крок є відповіддю на порушення угоди з боку ворога. Якщо агресія триватиме, будуть заплановані та вжиті подальші заходи, – йдеться в заяві.

Раніше сьогодні Армія оборони Ізраїлю заявила, що, попри оголошене раніше припинення вогню, завдала удари по півдню Лівану у відповідь на нічні обстріли з боку угруповання Хезболла. За твердженням ліванської влади, внаслідок ізраїльських ударів у суботу загинуло щонайменше 16 людей.

Як відомо, днями був підписаний 14-пунктний меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном. Цей документ має стати основою для завершення воєнного конфлікту між країнами.

Згідно з першим пунктом меморандуму, США та Іран оголосили про припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Вони також зобов’язалися не застосовувати силу один проти одного в майбутньому.

Закриття Ормузької протоки: реакція США

Тим часом в Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) наполягають, що Іран не контролює Ормузьку протоку і комерційні судна продовжують рухатися нею, попри заяви Ірану про закриття критично важливого водного шляху.

— Іран не контролює Ормузьку протоку. Рух продовжується, і американські війська стежать за ситуацією, — заявив речник Центрального командування, капітан Тім Хокінс.

У CENTCOM запевнили, що сьогодні 55 торгових суден пройшли через протоку, “перевозячи велику кількість вантажів та понад 17 мільйонів барелів нафти на світові ринки”.

Водночас у Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) застерегли судна не намагатися наблизитися або перетнути Ормузьку протоку, оскільки вони можуть натрапити на міни або стати мішенню для військово-морських сил Ірану.

Чим важлива Ормузька протока

Ормузька протока є одним із ключових світових морських маршрутів для транспортування нафти, скрапленого природного газу, а також мінеральних добрив.

До військового конфлікту між США та Іраном судна перевозили близько однієї п’ятої світових поставок нафти цим водним шляхом.

Блокування протоки загрожує серйозними глобальними економічними наслідками, зокрема впливає на світові ціни на нафту та міжнародну логістику.

Як відомо, у неділю, 21 червня, у Швейцарії плануються переговори між США та Іраном. На зустріч уже вилетів віце-президент США Джей Ді Венс.

Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер уже перебувають на місці та займаються технічними елементами переговорів.

Делегацію Ірану очолить спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф. До складу делегації також входять міністр закордонних справ Аббас Аракчі та речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї.

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