Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 5 августа: ВСУ уничтожили 1 130 оккупантов и более 1,7 тыс. БпЛА
За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 130 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 5 августа 2026
- личного состава – около 1 452 880 (+1 130) человек;
- танков – 12 242 (+5) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 084 (+5) шт.;
- артиллерийских систем — 47 396 (+65) шт.;
- РСЗО — 2 002 (+2) шт.;
- средств ПВО — 1 540 (+2) шт.;
- самолетов — 439 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 134 (+10) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 444 455 (+1 715) шт.;
- крылатых ракет — 5 007 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 130 266 (+449) шт.;
- специальной техники – 4 495 (+3) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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