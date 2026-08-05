За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 130 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 5 августа 2026

  • личного состава – около 1 452 880 (+1 130) человек;
  • танков – 12 242 (+5) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 084 (+5) шт.;
  • артиллерийских систем — 47 396 (+65) шт.;
  • РСЗО — 2 002 (+2) шт.;
  • средств ПВО — 1 540 (+2) шт.;
  • самолетов — 439 (+0) шт.;
  • вертолетов — 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 134 (+10) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 444 455 (+1 715) шт.;
  • крылатых ракет — 5 007 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 130 266 (+449) шт.;
  • специальной техники – 4 495 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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