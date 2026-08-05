Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 5 серпня: ЗСУ знищили 1 130 окупантів та понад 1,7 тис. БпЛА
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 130 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 5 серпня 2026
- особового складу – близько 1 452 880 (+1 130) осіб;
- танків – 12 242 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 25 084 (+5) од;
- артилерійських систем – 47 396 (+65) од;
- РСЗВ – 2 002 (+2) од;
- засобів ППО – 1 540 (+2) од;
- літаків – 439 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 134 (+10) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 444 455 (+1 715) од;
- крилатих ракет – 5 007 (+0) од;
- кораблів/катерів – 34 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 130 266 (+449) од;
- спеціальної техніки – 4 495 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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