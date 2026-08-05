Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 130 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 5 серпня 2026

особового складу – близько 1 452 880 (+1 130) осіб;

танків – 12 242 (+5) од;

бойових броньованих машин – 25 084 (+5) од;

артилерійських систем – 47 396 (+65) од;

РСЗВ – 2 002 (+2) од;

засобів ППО – 1 540 (+2) од;

літаків – 439 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 134 (+10) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 444 455 (+1 715) од;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од;

кораблів/катерів – 34 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 130 266 (+449) од;

спеціальної техніки – 4 495 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.

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