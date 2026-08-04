Украина рассчитывает, что удары по объектам на территории РФ в сочетании с усилением санкционного давления со стороны партнеров могут вынудить российского правителя Владимира Путина прекратить войну уже этой осенью.

Шмыгаль о возможной новой тактике террора со стороны РФ

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль в комментарии Politico.

По его словам, если этого не произойдет, страна может столкнуться с новой волной атак на энергетическую инфраструктуру зимой. Это может стать продолжением прошлогодней кампании, в ходе которой украинские города оставались без электроэнергии и тепла.

Сейчас смотрят

Шмыгаль отметил, что сейчас Россия, вероятно, постарается уничтожить украинские системы водоснабжения. Прошлой зимой оккупанты преимущественно атаковали объекты электро- и теплоснабжения.

По словам министра, отсутствие электроэнергии можно некоторое время выдержать при наличии газа и воды, однако прожить более трех дней без водоснабжения и канализации очень сложно.

— Цель России сейчас – уничтожить наше водоснабжение. Прошлой зимой они атаковали электроэнергию и отопление, но при отключениях электроэнергии можно было выжить, если бы у вас есть газ и вода. Трудно прожить больше трех дней без воды и канализации, — сказал Шмигаль.

Для защиты критической инфраструктуры зимой Украине необходимы ракеты-перехватчики PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, способные сбивать российские баллистические ракеты.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украине нужно около 300 таких перехватчиков. В то же время, запасы США сократились из-за войны против Ирана, поэтому Киев и его союзники призывают Испанию, Грецию и другие страны передать Украине часть собственных ракет PAC-3.

Зеленский также отметил, что продолжение украинских ударов по России вместе с ужесточением санкций остается одним из ключевых приоритетов.

По его словам, такое давление должно оставить Москве только один возможный вариант – согласиться на мир.

В то же время, президент предостерег, что Путин, скорее всего, рассчитывает еще больше затянуть войну, поэтому Украина должна готовиться к очередной зимней кампании РФ против энергетики.

Помимо укрепления оборонных способностей Украина работает над повышением устойчивости энергетической системы и критической инфраструктуры, заявил Шмыгаль.

В частности, для объектов хранения электроэнергии, воды и газа строят специальные защитные сооружения, которые должны обезопасить их от российских ударов.

Также в регионах устанавливают модульные котельные и генераторы. Они имеют меньшие размеры и располагаются децентрализованно, поэтому России сложнее одновременно вывести их из строя.

Шмыгаль подчеркнул, что стабильное электроснабжение необходимо Украине для производства оружия, работы систем водоснабжения, больниц и промышленных предприятий. Российские атаки на энергетику также угрожают оставить миллионы людей без тепла в собственных домах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.