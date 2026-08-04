Может бить по водоснабжению: Шмигаль предупредил о возможной новой тактике РФ этой зимой
- Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на сочетание ударов по объектам РФ и санкционному давлению, чтобы вынудить Путина прекратить войну этой осенью.
- Также он рассказал о возможной новой тактике РФ, которую она может применить уже этой зимой.
- В то же время он подчеркнул, что для объектов хранения электроэнергии, воды и газа строят специальные защитные сооружения для защиты от атак со стороны РФ.
Украина рассчитывает, что удары по объектам на территории РФ в сочетании с усилением санкционного давления со стороны партнеров могут вынудить российского правителя Владимира Путина прекратить войну уже этой осенью.
Шмыгаль о возможной новой тактике террора со стороны РФ
Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль в комментарии Politico.
По его словам, если этого не произойдет, страна может столкнуться с новой волной атак на энергетическую инфраструктуру зимой. Это может стать продолжением прошлогодней кампании, в ходе которой украинские города оставались без электроэнергии и тепла.
Шмыгаль отметил, что сейчас Россия, вероятно, постарается уничтожить украинские системы водоснабжения. Прошлой зимой оккупанты преимущественно атаковали объекты электро- и теплоснабжения.
По словам министра, отсутствие электроэнергии можно некоторое время выдержать при наличии газа и воды, однако прожить более трех дней без водоснабжения и канализации очень сложно.
— Цель России сейчас – уничтожить наше водоснабжение. Прошлой зимой они атаковали электроэнергию и отопление, но при отключениях электроэнергии можно было выжить, если бы у вас есть газ и вода. Трудно прожить больше трех дней без воды и канализации, — сказал Шмигаль.
Для защиты критической инфраструктуры зимой Украине необходимы ракеты-перехватчики PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, способные сбивать российские баллистические ракеты.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украине нужно около 300 таких перехватчиков. В то же время, запасы США сократились из-за войны против Ирана, поэтому Киев и его союзники призывают Испанию, Грецию и другие страны передать Украине часть собственных ракет PAC-3.
Зеленский также отметил, что продолжение украинских ударов по России вместе с ужесточением санкций остается одним из ключевых приоритетов.
По его словам, такое давление должно оставить Москве только один возможный вариант – согласиться на мир.
В то же время, президент предостерег, что Путин, скорее всего, рассчитывает еще больше затянуть войну, поэтому Украина должна готовиться к очередной зимней кампании РФ против энергетики.
Помимо укрепления оборонных способностей Украина работает над повышением устойчивости энергетической системы и критической инфраструктуры, заявил Шмыгаль.
В частности, для объектов хранения электроэнергии, воды и газа строят специальные защитные сооружения, которые должны обезопасить их от российских ударов.
Также в регионах устанавливают модульные котельные и генераторы. Они имеют меньшие размеры и располагаются децентрализованно, поэтому России сложнее одновременно вывести их из строя.
Шмыгаль подчеркнул, что стабильное электроснабжение необходимо Украине для производства оружия, работы систем водоснабжения, больниц и промышленных предприятий. Российские атаки на энергетику также угрожают оставить миллионы людей без тепла в собственных домах.