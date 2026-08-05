Деякі українські міста та регіони не встигають виконати заплановані заходи зі стійкості, необхідні для належної підготовки до наступного зимового періоду.

Зеленський про підготовки до зимового періоду

Як заявив президент України Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки і оборони, частина українських міст і регіонів відстає від виконання планів стійкості, необхідних для проходження наступної зими.

За підготовку кожної громади до зими, за його словами, передбачена персональна відповідальність.

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– Сьогодні провів засідання РНБО по виконанню визначених планів стійкості для областей і громад. На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості, – зауважив він.

Серед ключових напрямів Зеленський виокремив посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури, облаштування достатньої кількості якісних укриттів і бомбосховищ, а також розширення антибалістичних можливостей України.

Плани стійкості насамперед стосуються безпеки об’єктів електро-, газо- та водопостачання. Президент зазначив, що очікує отримати детальні дані щодо наявних проблем і рівня виконання робіт у кожній громаді.

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