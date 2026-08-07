Количество многодетных семей в Украине: сколько родителей воспитывают троих и более детей
Вопрос поддержки многодетных семей снова оказался в центре внимания. Причиной стала петиция, зарегистрированная 4 августа на сайте Кабмина.
Ее автор предлагает отменить действующую норму, дающую право на отсрочку от мобилизации мужчинам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.
В документе отмечается, что поддержка многодетных семей должна осуществляться, прежде всего, через социальные выплаты, льготы и другие государственные гарантии, а не путем предоставления автоматической отсрочки от мобилизации.
Факты ICTV выясняли, сколько многодетных семей в Украине в 2026 году и сколько детей они воспитывают.
Сколько многодетных семей в Украине
Пока неизвестно количество многодетных семей в Украине в 2026 году. Самые актуальные данные обнародовала Государственная служба Украины по делам детей в Публичном отчете по итогам 2025 года.
В отчете указано, что по оперативной информации ГП ИОЦ Минсоцполитики, которое ведет Реестр удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи, по состоянию на 31 декабря 2025 количество находившихся на учете многодетных семей в Украине составило 236,9 тыс. В этих семьях воспитывается 799,5 тысяч детей.
Какие многодетные семьи преобладают
Наибольшую долю составляют семьи, воспитывающие троих детей.
Согласно отчету, в Реестре удостоверений учтено:
- 181,5 тыс. семей с тремя детьми;
- 33,6 тыс. семей с четырьмя детьми;
- 11,9 тыс. семей с пятью детьми;
- 4,5 тыс. семей с шестью детьми;
- 2,1 тыс. — с семью;
- 1 тыс. — с восемью;
- 514 семей — с девятью детьми;
- 559 семей воспитывают десятерых и более детей.
Какую поддержку получают многодетные семьи
Государство предоставляет многодетным семьям ряд социальных гарантий. Они имеют право на отдельные виды государственной помощи, льготы и другие предусмотренные законом механизмы поддержки.
Отдельно государство отмечает матерей, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста пяти и более детей. Для них предусмотрено почетное звание Украины Мать-героиня.
По данным Государственной службы Украины по делам детей, в течение 2025 года было проработано 850 пакетов документов на присвоение этого звания. Из них 823 ходатайства получили согласование, что составляет около 97% от общего количества.