Вопрос поддержки многодетных семей снова оказался в центре внимания. Причиной стала петиция, зарегистрированная 4 августа на сайте Кабмина.

Ее автор предлагает отменить действующую норму, дающую право на отсрочку от мобилизации мужчинам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

В документе отмечается, что поддержка многодетных семей должна осуществляться, прежде всего, через социальные выплаты, льготы и другие государственные гарантии, а не путем предоставления автоматической отсрочки от мобилизации.

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Факты ICTV выясняли, сколько многодетных семей в Украине в 2026 году и сколько детей они воспитывают.

Сколько многодетных семей в Украине

Пока неизвестно количество многодетных семей в Украине в 2026 году. Самые актуальные данные обнародовала Государственная служба Украины по делам детей в Публичном отчете по итогам 2025 года.

В отчете указано, что по оперативной информации ГП ИОЦ Минсоцполитики, которое ведет Реестр удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи, по состоянию на 31 декабря 2025 количество находившихся на учете многодетных семей в Украине составило 236,9 тыс. В этих семьях воспитывается 799,5 тысяч детей.

Какие многодетные семьи преобладают

Наибольшую долю составляют семьи, воспитывающие троих детей.

Согласно отчету, в Реестре удостоверений учтено:

181,5 тыс. семей с тремя детьми;

33,6 тыс. семей с четырьмя детьми;

11,9 тыс. семей с пятью детьми;

4,5 тыс. семей с шестью детьми;

2,1 тыс. — с семью;

с семью; 1 тыс. — с восемью;

с восемью; 514 семей — с девятью детьми;

с девятью детьми; 559 семей воспитывают десятерых и более детей.

Какую поддержку получают многодетные семьи

Государство предоставляет многодетным семьям ряд социальных гарантий. Они имеют право на отдельные виды государственной помощи, льготы и другие предусмотренные законом механизмы поддержки.

Отдельно государство отмечает матерей, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста пяти и более детей. Для них предусмотрено почетное звание Украины Мать-героиня.

По данным Государственной службы Украины по делам детей, в течение 2025 года было проработано 850 пакетов документов на присвоение этого звания. Из них 823 ходатайства получили согласование, что составляет около 97% от общего количества.

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