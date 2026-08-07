Питання підтримки багатодітних родин знову опинилося в центрі уваги. Причиною стала петиція, яку 4 серпня зареєстрували на сайті Кабміну.

Її автор пропонує скасувати чинну норму, яка дає право на відстрочку від мобілізації чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

У документі зазначається, що підтримка багатодітних сімей має здійснюватися насамперед через соціальні виплати, пільги та інші державні гарантії, а не шляхом надання автоматичної відстрочки від мобілізації.

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Факти ICTV з’ясовували, скільки багатодітних сімей в Україні у 2026 році та скільки дітей вони виховують.

Скільки багатодітних сімей в Україні

Наразі невідома кількість багатодітних сімей в Україні у 2026 році. Найактуальніші дані оприлюднила Державна служба України у справах дітей у Публічному звіті за підсумками 2025 року.

У звіті вказано, що за оперативною інформацією ДП ІОЦ Мінсоцполітики, яке веде Реєстр посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, станом на 31 грудня 2025 року кількість багатодітних сімей в Україні яка перебувала на обліку, становила 236,9 тис. У цих родинах виховується 799,5 тис. дітей.

Які багатодітні родини переважають

Найбільшу частку становлять сім’ї, які виховують трьох дітей.

Згідно зі звітом, у Реєстрі посвідчень обліковано:

181,5 тис. сімей із трьома дітьми;

33,6 тис. родин із чотирма дітьми;

11,9 тис. сімей із п’ятьма дітьми;

4,5 тис. родин із шістьма дітьми;

2,1 тис. — із сімома;

1 тис. — із вісьмома;

514 сімей — із дев’ятьма дітьми;

559 сімей виховують десятьох і більше дітей.

Яку підтримку отримують багатодітні сім’ї

Держава надає багатодітним родинам низку соціальних гарантій. Вони мають право на окремі види державної допомоги, пільги та інші передбачені законом механізми підтримки.

Окремо держава відзначає матерів, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Для них передбачено почесне звання України Мати-героїня.

За даними Державної служби України у справах дітей, протягом 2025 року було опрацьовано 850 пакетів документів на присвоєння цього звання. Із них 823 клопотання отримали погодження, що становить майже 97% від загальної кількості.

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