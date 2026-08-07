Президент Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым усиление обороны Константиновки, Славянска и всей Донецкой области, обеспечение Украины ракетами для систем ПВО, а также кадровые вопросы в ВСУ.

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания с главнокомандующим в пятницу, 7 августа.

Совещание Зеленского и Драпатого: что известно

— Был доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Особое внимание сосредоточили на вопросах защиты Константиновки, Славянска и Донецкой области в целом. Благодарен всем подразделениям, которые полностью выполняют боевые задачи, отражают российские штурмы, ликвидируют просачивания и последовательно уничтожают оккупантов. Есть понимание, как усилить это направление, — отметил президент.

Зеленский и Драпатый обсудили кадровые вопросы в Вооруженных Силах, которые, по словам президента, требуют решения.

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Главнокомандующий доложил о взаимодействии с американской стороной по вопросу получения пакетов ракет для систем противовоздушной обороны.

Во время совещания также обсудили результаты операций в рамках дальнобойных санкций против РФ, в частности в отношении Ярославского нефтеперерабатывающего завода. По словам президента, такие операции продолжаются.

— Все партнеры знают, что необходимо и как это влияет не только на спасение жизней и защиту наших городов, но и на отношение России к дипломатии. Чем больше Путин будет верить в свою ставку на баллистику, тем меньше будет его склонность положительно отвечать на дипломатические предложения. Следовательно, усиление защиты Украины является прямой инвестицией в дипломатию, — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить результаты в создании собственной баллистики и новой противобаллистической системы в 2026–2027 годах.

Для этого Киев ускоряет реализацию профильных программ и координирует работу всех задействованных органов и предприятий.

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