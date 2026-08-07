Президент Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим посилення оборони Костянтинівки, Слов’янська та всієї Донецької області, забезпечення України ракетами для систем ППО, а також кадрові питання у ЗСУ.

Про це глава держави повідомив на підсумками наради із головкомом у п’ятницю, 7 серпня.

Нарада Зеленського і Драпатого: що відомо

– Була доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Особливо зосередилися на питаннях захисту Костянтинівки, Слов’янська та загалом Донеччини. Вдячний усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують просочування і послідовно знищують окупантів. Є розуміння, як посилити напрямок, – зазначив президент.

Зеленський та Драпатий обговорили кадрові питання у Збройних Силах, які, за словами президента, потребують вирішення.

Зараз дивляться

Головнокомандувач доповів про взаємодію з американською стороною щодо отримання пакетів ракет для систем протиповітряної оборони.

Під час наради обговорили результати операцій у межах далекобійних санкцій проти РФ, зокрема щодо Ярославського нафтопереробного заводу. За словами президента, такі операції тривають.

– Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії. Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію, – наголосив президент.

Раніше Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати результати у створенні власної балістики та нової антибалістичної системи у 2026–2027 роках.

Для цього Київ прискорює реалізацію профільних програм і координує роботу всіх залучених органів та підприємств.

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