Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 7 августа: ВСУ уничтожили 1 210 оккупантов и более 1,5 тыс. БпЛА
За последние сутки Силы обороны уничтожили как минимум 1 210 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 7 августа 2026 года
- личного состава – около 1 455 420 (+1 210) человек;
- танков — 12 247 (+1) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 098 (+11) шт.;
- артиллерийских систем — 47 522 (+67) шт.;
- РСЗО – 2 008 (+2) шт.;
- средств ПВО – 1 550 (+3) шт.;
- самолетов – 439 (+0) шт.;
- вертолетов – 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 152 (+14) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 447 855 (+1 589) шт.;
- крылатых ракет — 5 007 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 131 068 (+386) шт.;
- специальной техники – 4 502 (+6) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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