За последние сутки Силы обороны уничтожили как минимум 1 210 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 7 августа 2026 года

  • личного состава – около 1 455 420 (+1 210) человек;
  • танков — 12 247 (+1) шт.;
  • боевых бронированных машин — 25 098 (+11) шт.;
  • артиллерийских систем — 47 522 (+67) шт.;
  • РСЗО – 2 008 (+2) шт.;
  • средств ПВО – 1 550 (+3) шт.;
  • самолетов – 439 (+0) шт.;
  • вертолетов – 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 152 (+14) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 447 855 (+1 589) шт.;
  • крылатых ракет — 5 007 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 131 068 (+386) шт.;
  • специальной техники – 4 502 (+6) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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