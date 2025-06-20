Российский солдат убил и две недели ел своего “побратима” – перехват ГУР

Российского военнослужащего, которого считали пропавшим без вести, оказывается съел другой военный оккупационной армии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Каннибализм в российской армии

Так, специалисты ГУР зафиксировали разговор двух россиян, один из которых является командиром одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68 мотострелковой дивизии. Он и сообщил своему собеседнику, что один российский солдат Брелок убил другого Фому, а потом его съел.

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— Никто никуда не с**ался. Брелок его завалил, а потом ел… две недели, — рассказывает командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68 мотострелковой дивизии.

По его словам, впоследствии и самого Брелка нашли мертвым: “Говорят 200 был… Ну, он съел напарника, поэтому это так, для размышлений”.

Как сообщили в ГУР, оккупанты Брелок и Фома проходили службу в составе 52 отдельного разведывательного батальона 68 мотострелковой дивизии ВС РФ. Подразделение действует на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.

— Каннибализм — очередное доказательство глубокого морального и психологического упадка российских оккупационных войск, которые остались без базового уважения к человеческой жизни — даже собственной, — отметили украинские разведчики.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили украинского военнослужащего и отрезали ему голову. Впоследствии украинской стороне удалось предварительно установить личность убитого воина.

Источник : ГУР

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