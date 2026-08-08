Минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойових зіткнень. Ворог вдарив двома ракетами та скинув 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 837 дронів-камікадзе та здійснили 3327 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 8 серпня 2026

Ситуація на фронті на 8 серпня

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони зупинили п’ять ворожих штурмів. Ворог здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника в районах Вовчанська та Лимана, а також у напрямках Радьківки, Гоптівки, Западного та Петро-Іванівки.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку окупанти сім разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Твердохлібового та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку 15 разів штурмував у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки, Пискунівки та Калеників.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Русиного Яру, Новоселівки, Торецького та Миколайпілля.

На Покровському напрямку захисники зупинили 30 атак у районах Білицького, Родинського, Сергіївки та Котлиного у напрямках Торецького, Дорожнього, Ганнівки, Шевченка, Новогришиного, Мирного, Удачного, Новопідгородного, Новопавлівки та Миколаївки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти вісім разів атакували у напрямках Воздвижівки, Рівного, Староукраїнки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Лук’янівського та Павлівки.

На Придніпровському та Олександрівському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Втрати ворога на 8 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 456 610 (+1 190);

танків – 12 251 (+4);

бойових броньованих машин – 25 099 (+1);

артилерійських систем – 47 580 (+58);

реактивних систем залпового вогню – 2 009 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 556 (+6);

літаків – 439;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10);

безпілотників оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751);

крилатих ракет – 5 007;

кораблів (катерів) – 35 (+1);

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 131 417 (+349);

спеціальної техніки – 4 504 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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