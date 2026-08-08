Суд повернув державі Жовтневий палац у Києві: його вартість оцінюють у 1 млрд грн
- Суд повернув державі будівлі колишнього Жовтневого палацу в Києві, який є пам’яткою культурної спадщини національного значення.
- Право власності на будівлю раніше зареєструвала Федерація професійних спілок України, що створювало ризик її подальшого відчуження.
У Києві суд повернув у державну власність будівлі колишнього Жовтневого палацу.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі з посиланням на дані Фонду державного майна України.
Чому Жовтневий палац повернули державі
Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовом в інтересах держави в особі Фонду державного майна України.
Прокурори наполягали на поверненні пам’ятки у державну власність, оскільки будівля належить до об’єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації.
У прокуратурі зазначили, що у 1979 році Жовтневий палац отримав статус пам’ятки національного значення. Відповідно, він може перебувати виключно у державній власності.
Попри це, право власності на будівлю було зареєстровано за Федерацією професійних спілок України. Її перебування у приватній власності, за даними прокуратури, створювало ризик подальшого відчуження пам’ятки.
Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов. Таким чином, будівлі колишнього Жовтневого палацу повернули державі.
Що відомо про Жовтневий палац
Будівлю Жовтневого палаці звели у 1838–1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті. Спочатку вона була корпусом Київського інституту шляхетних дівчат.
У різні періоди тут розміщувалися державні установи. Палац також став одним із найбільших концертних майданчиків України.
Будівля має важливе значення не лише для архітектурної, а й для історичної спадщини України.
У її стінах працівники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції. Серед них були Кость Буревій, Олекса Близько, Григорій Косинка, Тарас та Іван Крушельницькі, Дмитро Фальківський.
У 1979 році споруду внесли до переліку пам’яток культурної спадщини національного значення.