У Києві суд повернув у державну власність будівлі колишнього Жовтневого палацу.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі з посиланням на дані Фонду державного майна України.

Чому Жовтневий палац повернули державі

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовом в інтересах держави в особі Фонду державного майна України.

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Прокурори наполягали на поверненні пам’ятки у державну власність, оскільки будівля належить до об’єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації.

У прокуратурі зазначили, що у 1979 році Жовтневий палац отримав статус пам’ятки національного значення. Відповідно, він може перебувати виключно у державній власності.

Попри це, право власності на будівлю було зареєстровано за Федерацією професійних спілок України. Її перебування у приватній власності, за даними прокуратури, створювало ризик подальшого відчуження пам’ятки.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов. Таким чином, будівлі колишнього Жовтневого палацу повернули державі.

Що відомо про Жовтневий палац

Будівлю Жовтневого палаці звели у 1838–1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті. Спочатку вона була корпусом Київського інституту шляхетних дівчат.

У різні періоди тут розміщувалися державні установи. Палац також став одним із найбільших концертних майданчиків України.

Будівля має важливе значення не лише для архітектурної, а й для історичної спадщини України.

У її стінах працівники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції. Серед них були Кость Буревій, Олекса Близько, Григорій Косинка, Тарас та Іван Крушельницькі, Дмитро Фальківський.

У 1979 році споруду внесли до переліку пам’яток культурної спадщини національного значення.

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