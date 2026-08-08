Соединенные Штаты Америки и Украина достигли соглашения о ежемесячных поставках ракет для Patriot.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Зеленский о поставках ракет для Patriot

– В каких направлениях можно решить эту проблему? Прежде всего, у кого есть антибаллистические ракеты и системы – у производителя, это США. Могут ли они помочь? Мы работаем. Каждый месяц, будут ли они выделять нам ракеты? Да. У нас есть договоренности, – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, хватает ли Украине этих ракет, Зеленский отметил, что нет.

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Президент напомнил, что с первого дня полномасштабной войны России в Украине не было ничего, чтобы сбивать баллистику. Он подчеркнул, что это очень сложная работа.

Зеленский подчеркнул, что этих ракет стало меньше в 2026 году, хотя в 2025 году было больше ежемесячных поставок.

– Вторая история – это Европа. У кого есть? У немцев есть, у поляков есть. Это те, кто может всерьез помочь. Они действительно помогали, и Польша помогала. Но мы говорим, кто может дать, я вам говорю откровенно, – сказал он.

По словам Зеленского, украинская сторона работает с Нидерландами и другими странами, чтобы они помогли с дополнительными ракетами вне американского пакета. По его мнению, все в Украине должны работать для этого.

– Иначе ракет будет недостаточно. Кроме европейских коллег, я вам сказал о Ближнем Востоке, скажу вам откровенно, Южная Корея, Япония также могли бы помочь. Очень часто спрашивают по поводу Израиля. Мы готовы были купить. У нас этой возможности пока нет. Хотя мы в диалоге, – утверждает Зеленский.

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