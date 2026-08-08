Украина и Сербия готовят соглашение о зоне свободной торговли: Зеленский назвал сроки
Украина и Сербия планируют до конца 2026 года подготовить все необходимое для заключения соглашения о зоне свободной торговли.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встреч с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.
Украина и Сербия готовят соглашение о ЗСТ
Зеленский сообщил, что во время встреч с Вучичем 7 и 8 августа стороны обсуждали конкретные проекты, которые должны укрепить инфраструктуру обеих стран.
Речь идет, в частности, о развитии портов и железных дорог, а также экономик Украины и Сербии.
– Мы работаем над тем, чтобы уже к концу этого года подготовить все для заключения соглашения о зоне свободной торговли, – отметил Зеленский.
По его словам, экономическое сотрудничество должно способствовать также восстановлению Украины и созданию новых рабочих мест в обоих государствах.
Отдельной темой переговоров стала энергетическая ситуация в Украине в преддверии зимы.
Зеленский подчеркнул, что из-за российских ударов Украина фактически лишилась значительной части тепловой генерации.
– Что бы ни происходило, нужно давать людям все возможности для жизни, поэтому наше сотрудничество в энергетике имеет большое значение, – заявил президент.
Он также поблагодарил Вучича за новый пакет гуманитарной помощи для Украины. По словам Зеленского, он, в частности, касается медицинской и энергетической сфер.
В ходе встреч президенты также затронули тему европейской интеграции Сербии.
Зеленский заявил, что Украина заинтересована в ускорении европейского пути Белграда.
– Будем рады, если путь Сербии в ЕС ускорится, – отметил украинский президент.
Он подчеркнул важность того, чтобы европейская перспектива оставалась открытой для народов континента.
– Важно, чтобы каждый народ в Европе получал четкий сигнал, что он нужен Европе и что никого нельзя потерять, – подытожил президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 августа прибыл в Сербию с официальным визитом.