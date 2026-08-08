Сполучені Штати Америки та Україна досягли угоди про щомісячне постачання ракет для Patriot.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді.

Зеленський про постачання ракет для Patriot

– В яких напрямках можна вирішити цю проблему? Передусім, у кого є антибалістичні ракети і системи – у виробника, це США. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця, чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості, – сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи вистачає Україні цих ракет, Зеленський зазначив, що їх бракує.

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Президент пригадав, що з першого дня повномасштабної війни Росії в Україні не було нічого, щоб збивати балістику. Він наголосив, що це дуже складна робота.

Зеленський наголосив, що цих ракет стало менше у 2026 році, хоча у 2025 році було більше щомісячних постачань.

– Друга історія – це Європа. У кого є? У німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. Вони дійсно допомагали, і Польща допомагала. Але ми кажемо, хто може дати, я вам кажу відверто, – зазначив він.

За словами Зеленського, українська сторона працює з Нідерландами та іншими країнами, щоб вони допомогли із додатковими ракетами поза американським пакетом. На його думку, всі в Україні повинні працювати для цього.

– Інакше ракет буде недостатньо. Окрім європейських колег, я вам сказав про Близький Схід, скажу вам відверто, Південна Корея, Японія також могли б допомогти. Дуже часто запитують щодо Ізраїлю. Ми були б готові купити. У нас цієї можливості поки що немає. Хоча ми в діалозі, – стверджує Зеленський.

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