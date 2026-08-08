Україна домовилася зі США про щомісячні постачання ракет до Patriot — Зеленський
- Україна та США домовилися про щомісячні постачання ракет для систем ППО Patriot, проте Володимир Зеленський зазначив, що їхньої кількості все одно недостатньо для перекриття потреб.
- За словами президента, українська сторона веде переговори з європейськими союзниками та іншими країнами, щоб залучити додаткові протибалістичні засоби.
Сполучені Штати Америки та Україна досягли угоди про щомісячне постачання ракет для Patriot.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді.
Зеленський про постачання ракет для Patriot
– В яких напрямках можна вирішити цю проблему? Передусім, у кого є антибалістичні ракети і системи – у виробника, це США. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця, чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості, – сказав він.
Відповідаючи на запитання про те, чи вистачає Україні цих ракет, Зеленський зазначив, що їх бракує.
Президент пригадав, що з першого дня повномасштабної війни Росії в Україні не було нічого, щоб збивати балістику. Він наголосив, що це дуже складна робота.
Зеленський наголосив, що цих ракет стало менше у 2026 році, хоча у 2025 році було більше щомісячних постачань.
– Друга історія – це Європа. У кого є? У німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. Вони дійсно допомагали, і Польща допомагала. Але ми кажемо, хто може дати, я вам кажу відверто, – зазначив він.
За словами Зеленського, українська сторона працює з Нідерландами та іншими країнами, щоб вони допомогли із додатковими ракетами поза американським пакетом. На його думку, всі в Україні повинні працювати для цього.
– Інакше ракет буде недостатньо. Окрім європейських колег, я вам сказав про Близький Схід, скажу вам відверто, Південна Корея, Японія також могли б допомогти. Дуже часто запитують щодо Ізраїлю. Ми були б готові купити. У нас цієї можливості поки що немає. Хоча ми в діалозі, – стверджує Зеленський.