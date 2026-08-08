Украинская сторона просила у Соединенных Штатов Америки лицензии на ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot еще во время президентства Джо Байдена.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Зеленский о лицензиях на ракеты к Patriot

– Это серьезная проблема. К примеру, извините, что возвращаюсь к антибаллистике, но я говорил с президентом Байденом в первый год войны. Я очень его просил дать лицензии на Patriot, – сказал он.

По словам Зеленского, он говорил с несколькими европейскими партнерами в первые годы полномасштабной войны, когда Украина начала использовать кое-что из их технологий военно-промышленного комплекса.

Сейчас смотрят

– И до сих пор не решены некоторые проблемы. Сейчас мы договорились с Трампом, что он даст лицензию. Но представьте, если бы мы их получили четыре года тому назад. Мы бы уже всем делали Patriot, поверьте мне, – утверждает он.

Президент выразил уверенность в том, что Украина уже могла бы предоставлять антибаллистические системы и ракеты к Patriot для стран Европы, которые хотели бы их иметь, а не “заниматься бумажками”.

– Но летит не бумажная, а реальная ракета, убивающая людей. Мы говорим, что американцы должны дать. Но есть и европейцы. Мы с ними решаем вопросы некоторых лицензий тоже долго. И это правда, – подчеркнул он.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.