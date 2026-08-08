Отец известного аргентинского футболиста Лионеля Месси Хорхе Месси скончался в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время болел и ушел из жизни в одной из клиник аргентинского города Росарио.

Об этом пишет издание Infobae.

Хорхе Месси скончался: что известно

Хорхе Месси скончался вечером 7 августа в клинике в Росарио, родном городе Лионеля Месси. По данным журналистов, смерть наступила около 22:00 по местному времени.

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Отцу футболиста было 68 лет. В последнее время он находился под наблюдением врачей из-за длительной болезни.

Точная причина смерти Хорхе Месси пока не разглашается. Ранее сообщалось лишь о серьезных проблемах со здоровьем и длительном лечении.

Хорхе Месси был мужем Селии Куччиттини и отцом четверых детей — Лионеля, Родриго, Матиаса и Марии Соль.

О проблемах со здоровьем отца Лионеля Месси стало известно ещё во время чемпионата мира 2026 года.

После одного из матчей Лионель Месси не смог сдержать слёз. Футболист объяснил, что переживает сложный период, связанный с семейными обстоятельствами.

Впоследствии стало известно, что Хорхе Месси находился под медицинским наблюдением.

Ранее семья футболиста опровергала сообщения о смерти Хорхе и заявляла, что он проходит лечение и его состояние улучшается. Однако 7 августа 2026 года отец Лионеля Месси скончался в Росарио.

Кто такой Хорхе Месси

Хорхе Месси был не только отцом Лионеля, но и его многолетним агентом и советником.

Он сыграл важную роль в становлении футбольной карьеры сына. Именно Хорхе занимался вопросами лечения Лионеля, когда тот был ещё ребёнком, а впоследствии сопровождал его во время переезда в Испанию.

В 13 лет Лионель Месси переехал в Барселону, где начал свой путь в профессиональном футболе. Хорхе остался рядом с сыном и помогал ему адаптироваться к новой жизни.

Он также много лет представлял интересы Лионеля в профессиональных и коммерческих вопросах.

Лионель неоднократно подчеркивал особую роль отца в своей карьере.

Еще в юном возрасте у футболиста были проблемы с оплатой необходимого гормонального лечения.

Хорхе пытался найти возможность обеспечить сыну лечение в Аргентине, а после неудачных переговоров с местными клубами семья решила попробовать переехать в Испанию.

В результате Барселона согласилась принять 13-летнего футболиста и обеспечить ему необходимое лечение.

Позже Лионель Месси вспоминал, что отец остался с ним в Барселоне в сложный период адаптации.

– Мой папа всегда был рядом со мной. Мы пережили много неприятных моментов, – рассказывал футболист.

По словам Месси, именно отец поддержал его решение остаться в Испании и продолжить попытки пробиться в большой футбол.

Хорхе Месси родился в Аргентине в 1958 году. По образованию он был техническим химиком, работал на предприятии Acindar, где впоследствии стал менеджером.

В молодости Хорхе также занимался футболом и играл в системе Ньюэллс Олд Бойз.

Для Лионеля Месси он оставался одним из самых близких людей на протяжении всей карьеры.

Напомним, Международная федерация футбола опубликовала символическую команду турнира ЧМ-2026 по версии болельщиков. В состав вошли 11 футболистов, принимавших участие в мундиале.

Одним из нападающих в этой сборной стал Лионель Месси.

Отметим, что Лионель Месси получил восемь статуэток Золотой мяч, что является рекордом. Второе место в списке лауреатов по количеству наград Золотой мяч занимает португалец Криштиану Роналду, который завоевал пять наград.

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