Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 8 серпня: знищено 1190 окупантів, корабель та 1751 БпЛА
Втрати ворога на 8 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 190 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 627-му добу повномасштабної війни перевищили 1,456 млн.
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Втрати ворога на 8 серпня 2026 року
- особового складу – близько 1 456 610 (+1 190);
- танків – 12 251 (+4);
- бойових броньованих машин – 25 099 (+1);
- артилерійських систем – 47 580 (+58);
- реактивних систем залпового вогню – 2 009 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 556 (+6);
- літаків – 439;
- гелікоптерів – 354;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10);
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751);
- крилатих ракет – 5 007;
- кораблів (катерів) – 35 (+1);
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 131 417 (+349);
- спеціальної техніки – 4 504 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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