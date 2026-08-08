Втрати ворога на 8 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 190 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 627-му добу повномасштабної війни перевищили 1,456 млн.

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Втрати ворога на 8 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 456 610 (+1 190);

танків – 12 251 (+4);

бойових броньованих машин – 25 099 (+1);

артилерійських систем – 47 580 (+58);

реактивних систем залпового вогню – 2 009 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 556 (+6);

літаків – 439;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10);

безпілотників оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751);

крилатих ракет – 5 007;

кораблів (катерів) – 35 (+1);

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 131 417 (+349);

спеціальної техніки – 4 504 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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