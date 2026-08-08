Втрати ворога на 8 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 190 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 627-му добу повномасштабної війни перевищили 1,456 млн.

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Втрати ворога на 8 серпня 2026 року

  • особового складу – близько 1 456 610 (+1 190);
  • танків – 12 251 (+4);
  • бойових броньованих машин – 25 099 (+1);
  • артилерійських систем – 47 580 (+58);
  • реактивних систем залпового вогню – 2 009 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 556 (+6);
  • літаків – 439;
  • гелікоптерів – 354;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10);
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751);
  • крилатих ракет – 5 007;
  • кораблів (катерів) – 35 (+1);
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 131 417 (+349);
  • спеціальної техніки – 4 504 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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