В Украине для выхода на пенсию нужно иметь определенное количество лет стажа. До 2004 года это был трудовой стаж, который начислялся на основе записей в трудовой книжке о периодах работы. Но с 1 января 2004 года начали учитывать страховой стаж.

Факты ICTV узнавали, засчитывается ли обучение в трудовой стаж в 2026 году.

Засчитывается ли обучение в трудовой стаж и при каких условиях

Согласно статье 24 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании № 1058-IV от 09.07.2003 года, страховой стаж определяют органы Пенсионного фонда на основе данных персонифицированного учета. Для периодов до внедрения этого учета (то есть до 1 января 2004 года) стаж исчислялся на основании документов, предусмотренных действующим на то время законодательством.

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Следовательно, стаж до 01.01.2004 подтверждается документами в соответствии с Порядком № 637, утвержденным постановлением Кабмина. Этот порядок применяется, если нет трудовой книжки или в ней отсутствуют необходимые записи.

Согласно пункту “д” статьи 56 Закона Украины О пенсионном обеспечении № 1788 от 05.11.1991, в трудовой стаж засчитывается обучение в высших, средних специальных учебных заведениях, а также на курсах повышения квалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Основным документом, подтверждающим стаж, является трудовая книжка (Порядок № 637). Согласно Инструкции № 58 от 29.07.1993, в нее вносится отдельная запись об обучении со ссылкой на соответствующий документ.

Если в трудовой книжке отсутствует запись об обучении, то период обучения до 01.01.2004 подтверждается дипломами, справками, свидетельствами или другими документами, подтверждающими факт и продолжительность обучения.

Следовательно, лицам, которые учились до 1 января 2004 года и имеют соответствующие отметки в трудовой книжке, справки или дипломы, период обучения будет включен в страховой стаж.

То есть, согласно законодательству, действовавшему до 2004 года, сроки обучения на дневной форме в университетах, техникумах или училищах засчитывались в стаж работы, дающий право на пенсию. В Пенсионном фонде отметили, что после того, как появилось понятие “страховой стаж” в 2004 году, имеет значение, в течение какого периода и какую сумму страховых взносов выплачивали за работника или студента в Пенсионный фонд.

Засчитывают ли обучение в университете в стаж в 2026 году

Что касается периода после 01.01.2004, то статья 11 Закона № 1058 определяет перечень лиц, подлежащих обязательному пенсионному страхованию. Обучающиеся лица (в т.ч. студенты, аспиранты, докторанты) не входят в этот перечень.

Однако статья 12 этого же закона дает им возможность добровольно присоединиться к системе пенсионного страхования. Это касается лиц от 16 лет, в частности тех, кто учится, проживает или работает за границей, иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине.

Как засчитываются периоды обучения в страховой стаж в 2026 году

Сейчас студенты могут добровольно участвовать в солидарной, накопительной или обеих системах одновременно путем заключения соответствующего договора согласно Закону Украины О сборе и учете единого взноса.

Следовательно, период обучения после 01.01.2004 может быть зачислен в страховой стаж только при условии уплаты взносов в рамках добровольного участия и при наличии данных в реестре застрахованных лиц.

Что изменилось со 2 августа 2026 года

Как сообщили на сайте Верховной Рады Украины, со 2 августа 2026 года изменился порядок зачисления отдельных периодов работы в страховой стаж, который учитывается при назначении пенсии по возрасту.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом №4851-IX от 9 апреля 2026 года, которым внесено дополнение к законодательству об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Главное нововведение касается ситуаций, когда работодатель начислил работнику страховой взнос, но не перечислил его в бюджет. Ранее неуплата взноса могла влиять на страховой стаж человека, хотя сама задержка возникла не по его вине.

Теперь при определении права на пенсию по возрасту в страховой стаж могут включаться соответствующие периоды работы, если работодатель подал отчетность с начисленными страховыми взносами в сумме не менее минимального страхового взноса, но при этом имеет задолженность по уплате ЕСВ.

Таким образом, для подтверждения такого периода важен не только факт фактического поступления средств от работодателя, но и наличие соответствующих данных о начислении взноса и представленной отчетности.

Фактически новые правила должны защитить работников от ситуаций, когда они рисковали потерять часть страхового стажа из-за невыполнения работодателем своих обязанностей. Человек не должен нести негативные последствия из-за того, что предприятие не перечислило начисленный ЕСВ.

Следовательно, со 2 августа 2026 года невыполнение работодателем обязанности по уплате уже начисленного единого взноса само по себе не должно лишать работника возможности учесть соответствующий период работы при определении права на пенсию по возрасту при условии выполнения предусмотренных законом требований.

В то же время Пенсионный фонд Украины напоминает, что данные о страховом стаже, начислении и уплате взносов с 1 января 2004 года учитываются в персонифицированной системе. Она является частью Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Именно информация из этого реестра используется Пенсионным фондом для подтверждения страхового стажа и определения права человека на пенсионное обеспечение.

Источник : Пенсионный фонд

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