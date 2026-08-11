Росія планує продовжувати війну проти України щонайменше до 2028 року та готує нову хвилю мобілізації після так званих виборів до Держдуми.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Плани Путіна на війну

За його словами, плани Кремля щодо подальшої війни підтверджуються і заявами українського керівництва і даними розвідки.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко сьогодні доповів президенту Зеленському про підготовку Росією мобілізації восени. За його словами, відповідні плани підтверджуються внутрішніми російськими документами.

— Путін планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж — на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати за контрактами, — заявив Зеленський.

Очікується, що мобілізаційні заходи можуть розпочатися після проведення у РФ парламентських виборів. На думку президента, Кремль намагається використати вибори для створення пропагандистської картинки нібито широкої підтримки війни російським суспільством.

Коваленко також звернув увагу на політичну ситуацію в Росії. За його словами, усі партії, які допущені до виборів, фактично виступають за продовження війни, тоді як єдину помітну антивоєнну політичну силу — Яблуко — з виборів прибрали.

Водночас усередині російської еліти немає повної одностайності щодо продовження війни. Коваленко зазначив, що частина російських економістів, які мають доступ до Володимира Путіна, виступає проти вилучення з економіки працездатних чоловіків і їхньої відправки на фронт.

Однак, за його словами, впливові представники військового та розвідувального блоку, частина олігархів, які отримують прибутки від війни, а також перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко і сам Путін зацікавлені у продовженні бойових дій.

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