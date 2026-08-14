Право на досрочную пенсию по возрасту определено Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (статья 115).

Подать заявление на назначение досрочной пенсии можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто может выйти на пенсию в Украине в 40 и 45 лет — читайте в материале Фактов ICTV.

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Досрочный отдых: кто может выйти на пенсию раньше

Право на досрочный выход на пенсию имеют особые категории граждан, в частности:

Оформить пенсию досрочно могут люди с диагнозом гипофизарного нанизма (лилипуты) и диспропорционные карлики. В частности, мужчины могут уйти на отдых после 45 лет, а женщины после 40, при условии наличия не менее 20 лет страхового стажа у мужчин и 15 лет у женщин.

Лица с инвалидностью по зрению I группы (люди, которые совсем не видят), а также люди с инвалидностью с детства I группы. Они имеют право на пенсию по достижении 50 лет для мужчин и 40 — для женщин. Необходимый страховой стаж — не менее 15 лет для мужчин и не менее 10 — для женщин.

Женщины, воспитавшие пятерых или более детей до 6-летнего возраста, а также матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей (даже без установленной инвалидности), которых ухаживали до шести лет. Они могут оформить пенсию после 50 лет при наличии не менее 15 лет стажа.

В этом случае под понятием ребенок с инвалидностью с детства понимаются также несовершеннолетние с инвалидностью (до 18 лет).

Отец ребенка с инвалидностью или пятерых и более детей может воспользоваться таким правом в случае отсутствия матери или по ее желанию. Уйти на пенсию можно после 55 лет и при условии наличия 20 лет страхового стажа.

Военнослужащие и другие лица со статусом участника боевых действий, а также люди с инвалидностью вследствие войны, в соответствии с Законом Украины

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны — жены (мужья), которые не вступили в повторный брак, дети с инвалидностью с детства (инвалидность приобретенная до совершеннолетия), а также родители могут выйти на пенсию раньше. Уйти на отдых могут мужчины в 55 лет, женщины в 50, если имеют необходимый страховой стаж, в частности — 25 и 20 лет соответственно.

Работники, которые потеряли работу по инициативе работодателя из-за структурных изменений на предприятии (ликвидация, реорганизация, сокращение и т. п.) и которым оставалось не более 1,5 года до достижения пенсионного возраста, могут претендовать на досрочную пенсию.

Для этого необходимо зарегистрироваться в центре занятости и не иметь предложений подходящей работы. Условием является наличие страхового стажа, соответствующего минимальному размеру пенсии по возрасту.

Лица, уволенные из-за выявленного несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья, также имеют право на досрочный выход на пенсию, если им осталось не более 1,5 года до пенсионного возраста и они имеют достаточный страховой стаж.

Кто может выйти на пенсию в Украине в 45 лет

Право на досрочную пенсию имеют люди следующих профессий:

военнослужащие;

сотрудники правоохранительных органов, ГСЧС;

шахтеры и люди, работающие в тяжелой промышленности;

авиаторы, спортсмены;

медики, педагоги;

люди, работавшие в вредных условиях.

Кто может уйти на пенсию раньше

В ПФУ напомнили, что в некоторых случаях увольнение с работы дает право оформить пенсию на 1,5 года раньше установленного пенсионного возраста. Такая возможность предусмотрена для работников, лишившихся работы не по собственной инициативе.

В частности, речь идет об увольнении по причине:

ликвидации или банкротства предприятия;

реорганизациа или изменения профиля производства;

сокращения численности или штата;

несоответствия должности по состоянию здоровья.

Но самого факта увольнения недостаточно. После потери работы человек должен в течение 30 дней встать на учет в центре занятости. Если в течение семи календарных дней служба занятости не найдет для нее подходящей работы, возникает право на досрочное назначение пенсии.

Еще одно важное условие – необходимый страховой стаж. Для досрочного выхода необходимо иметь не менее 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

Источник: Инспекция по труду и занятости

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